ÉTHIER, Jacques



Entouré de sa famille, au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 10 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Éthier, fils de feu Marcel Éthier et de feu Madeleine Bilodeau. Il demeurait autrefois à Québec. Il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne (Pierre-André Bouchard); son neveu Christian Bouchard (Daphné Moreau); ses petites-nièces et son petit-neveu: Raphaëlle (Alexis Grondin), Sandrine et Damien (Mylène Harvey); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à son médecin la Dre Isabelle Tanguay. Merci également à Alexandra Babin, Noémie Binotto, Marie-Noëlle Raymond, Lucie Mercier et à tout le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes.Il a été confié au