KELLY, Jacques



Au CHSLD Ste-Croix de Lotbinière, le 11 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jacques Kelly. Originaire de Saint-Étienne-de-Lauzon, il était le fils de feu Philippe Kelly et de feu Louise-Anna Demers. Il laisse dans le deuil sa fille Chantal, son gendre Martin Brindamour, sa petite-fille Jeanne Brindamour, ses frères: Harry (feu Pauline Aubé) et Eddy, de même que ses nièces Linda et Annie, plusieurs cousins et cousines des familles Kelly, Demers, Giroux, Groleau et Bergeron, anciens collègues de Télécâble Québec (Vidéotron) et plusieurs ami(e)s. Sincères remerciements au personnel incroyable de sa dernière demeure, le CHSLD Ste-Croix, aux Dr Claude Garceau et Dr Denis Noël, à l'infirmière praticienne Stéphanie Labrecque, à l'infirmière Marie-Ève Bernard du CLSC Laurier-Station, aux travailleuses sociales Mesdames Anne-Julie Cliche, Isabelle Joseph et Sarah Delaunais, au personnel du Manoir Beau Rivage, plus particulièrement à Mme Lynda Bergeron, à l'infirmière Lonie Richard et au préposé Claude, à M. Jacques Marois pour ses multiples transports, de même qu'à son ami Jean-Denis Riendeau. Un remerciement particulier à son cousin André Kelly qui a été pour sa fille d'un support de tous les instants. Toutes ces personnes ont fait une différence dans sa vie et dans celle de sa fille. Ils ont été d'un support significatif dans les moments difficiles. Elle vous en est très reconnaissante.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à l'équipe de médecine interne, en sélectionnant ce fonds dans la liste du formulaire en ligne: "Fonds de médecine interne" ou en l'indiquant dans la note qui accompagne le chèque envoyé par la poste à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre Bourgois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au (418) 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org ou, encore, plus directement via le lien suivant: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/