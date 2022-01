VERRET, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 janvier 2022 est décédée Madame Nicole Verret. Elle était l'épouse de feu Reynald Langlois. La cadette des enfants de feu Mendoza Verret et de feu Marie-Jeanne Fillioux. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marco (Lucille Allard), Martine (Dany Boissonneault), Sébastien et Mélissa (Marc-André Roy); ses petits- enfants : Tomas (Rebecca Lévesque), Benoît, Alysson, Brandon, Noémy et Alyssia; sa sœur et ses frères : Huguette, Julien, Gilbert et Jacquelin; sa filleule Lucie Gamache; plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins et amis en particulier sa meilleure amie Édith Marquis. Elle est allée rejoindre ses sœurs : Jacqueline, Monique, Gisèle et Marie-Marthe ainsi que ses frères : Robert, Roger, Gaston, Laurent, Lionel, Victor, Jean-Yves, Raymond et François. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués.