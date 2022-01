LABONTÉ, Armand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Armand Labonté, survenu à Québec le 14 décembre 2021. Il était le fils de feu Rita Aubin et de feu Albert Labonté. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil Dominic Pelletier, pour qui il a agi à titre de père; ses petits-enfants : Chrystopher, Mathilde et Laurie; ses frères : Claude (Lorraine Roy) et Gilles Labonté (Julie Rancourt); plusieurs neveux et nièces de la famille Labonté : Fréderic (Julie Beaudin), Michael (Mélanie Gingras) et Christian (Christelle Larivière); sa grande amie Ghislaine Pelletier ainsi que beaucoup d'amis et d'amies, entre autres Marie-Lise.