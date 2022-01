PICARD, Aline Carrier



Au CHSLD Cécile-Godin, le 4 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Aline Carrier, épouse de feu monsieur Maurice Picard, fille de feu monsieur Joseph Carrier et de feu madame Laura Martineau. Elle demeurait à Salaberry De Valleyfield. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Céline Drapeau) et Jocelyne (Claude Nolin); ses petits-enfants: Stéphanie (Martin Lafleur), Frédéric et Marie-Josée (Frédéric Campeau); ses arrière-petits-enfants: Émilie, Daniel, Justine, Emma, Laurent, Éliot, et Léa. Elle a été rejoindre ses frères et sœurs: Alexandrine, Joseph-Eugène, Madeleine, Gustave, Fernande, Robert, Juliette, Clémence, Thérèse et Marie-Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs: Madeleine (feu Yvan Lacombe), Françoise (Jean Boucher), Lucie et Rollande (Michel Martineau); ses filleuls: Gilles Guay et Jocelyn Lacombe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille souhaite remercier l'ensemble du personnel du Centre d'Accueil Cécile Godin de Beauharnois pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.