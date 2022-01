GAGNÉ, Reynold



À son domicile, le 27 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Reynold Gagné, époux de madame Fleurette Murray, fils de feu madame Marie-Laure Lessard et de feu monsieur Simon-Henri Gagné. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Fleurette, ses enfants: Christine et Claude (Annie); ses petits-enfants: Nicolas (Mike), Jean-François et Francis (Mathilde); ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Téléphone : 877 882-2582, Site web : www.coeuretavc.ca.