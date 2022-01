TALBOT, Gaston



À Québec, le 10 janvier 2022, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Gaston Talbot, époux de Madame Thérèse Bédard. Il était le fils de feu Philippe Talbot et feu Germaine Charest. Il résidait au Château Bellevue à St-Nicolas, autrefois de Laurier-Station. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : feu Sylvain (Marlène Therrien, conjoint Daniel Bergeron), Rosanne (Alain Demers), Jacynthe (Bertrand Boucher), Étienne (conjointe Chantal Bonneau, mère de ses enfants Nicole Rousseau), Jean-François (mère de ses enfants Chantal Côté), Isabelle (Gino Demers), Geneviève (Roger Paquet). Il laisse également 14 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Solange (Aurèle Demers), Marielle (Gaston Moreau), feu Noëlla (feu Benoit Cayer), Réal (Mérill Bergeron), Richard (feu Réjeanne Daigle, Nicole Côté), Ida (Marcel Lefebvre), Patrice (Francine Bergeron), Florence (Claude Lizotte). Il laisse également dans le deuil la famille Bédard : feu Antonin (Monique Dubois), Luc (Louise Breton), Julienne (Bruno Rousseau), feu Marie-Berthe (Fernand Demers, Micheline Rousseau), Claire (Gaston Boucher), Florent (Rollande Dubois), Jacques (Diane Bergeron), Nicole (Normand Bouchard), feu Bruno, Suzanne (Lucien Bergeron), Lise (Bernard Laflamme), Claude (Yvonne Richard), Réjean (Céline Rousseau), Daniel (Johanne Langlois); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier tous les membres du personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Pneumologie - Fonds Alphonse-L'Espérence). https://fondation-iucpq.org/.