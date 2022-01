7 films d’hiver à (re)découvrir

Vous aimez la neige, mais pas le froid et les engelures que janvier nous a apportés ? Dans ce cas, optez pour une journée cocooning avec ces sept suggestions de films qui vous permettront d’apprécier toutes les joies de l’hiver... tout en restant bien au chaud.

Fargo

Photo courtoisie

Que ce soit pour le travail impeccable des frères Coen, la performance époustouflante de Frances McDormand, l’humour noir délicieusement décalé ou encore son intrigue fascinante, Fargo fait partie de ces classiques qu’on se fait un devoir de revoir chaque année.

◆ Disponible sur iTunes et YouTube

L’ascension

Photo courtoisie

On a tous fait des folies pour impressionner l’être aimé. Mais Samy Diakhaté pousse l’exercice très, très loin : il promet à sa dulcinée de gravir l’Everest afin de prouver la pureté de ses sentiments pour elle. Cette charmante adaptation du récit autobiographique de Nadir Dendoune – le premier Franco-Algérien à atteindre ce sommet – prouve que l’amour peut presque littéralement donner des ailes ou, à tout le moins, inspirer certains des plus grands exploits.

◆ Disponible sur Netflix

Jusqu’au déclin

Photo courtoisie

Réal Bossé, Marc-André Grondin et Marilyn Castonguay tiennent la vedette de ce thriller où un groupe de survivalistes aguerris se retrouvent face à une catastrophe encore plus terrible que celles auxquelles ils sont préparés. Devant l’adversité, les réels caractères prennent les dessus et les divergences d’opinions deviennent explosives... et violentes.

◆ Disponible sur Netflix

La reine des neiges

Photo courtoisie

Oui, vous risquez d’avoir Libérée, Délivrée (ou Let It Go, c’est selon) dans la tête durant au moins une semaine. Mais c’est un faible prix à payer pour (re)goûter à la divine féérie de La reine des neiges. Disney s’est réellement surpassé avec cette fable nordique ayant révélé au grand public la star de Broadway Idina Menzel.

◆ Disponible sur Disney+

Frozen

Photo courtoisie

On l’appelle souvent « l’autre Frozen », histoire d’éviter toute confusion avec la célèbre Reine des neiges de Disney. Oubliez ici les bons sentiments, les ritournelles et les adorables bonshommes de neige ; le cinéaste Adam Green met en scène trois amis coincés dans un télésiège qui devront faire preuve de résilience et de débrouillardise afin d’éviter une mort certaine. Frissons garantis.

◆ Disponible sur iTunes et YouTube

Le jour de la marmotte

Photo courtoisie

Avec la pandémie qui nous assiège depuis deux ans – et ses airs de déjà-vu perpétuels – c’est d’un œil bien différent qu’on regarde maintenant Le jour de la marmotte, ce classique des années 1990 où un météorologiste (Bill Murray) revit sans cesse la même journée.

◆ Disponible sur Crave

La guerre des tuques

Photo courtoisie

Le classique. L’indémodable. Évidemment, on n’a jamais besoin d’une excuse précise pour retrouver Ti-Guy La Lune, Chicoine, Sophie Tremblay et compagnie. Mais le mois de janvier est probablement le meilleur moment pour renouer avec cette sympathique bande de héros le temps d’un après-midi cocooning avec – ou sans – les enfants.

◆ Disponible via illico et iTunes