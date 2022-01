GAGNON, Pierre



C'est entouré de l'amour de ses proches que monsieur Pierre Gagnon est décédé à l'Hôpital Laval, le 7 janvier 2022. Il était l'époux de madame Madeleine Beauchesne, le fils de feu Alphonsine Dubé et de feu Robert Gagnon. Il était natif de Rimouski.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Nicolas (Denise Marcotte) et René-François (Martine Lacasse); ses petits-enfants : Félix et Gabriel; ses sœurs : Yvette (feu Raymond St-Pierre), Raymonde et son frère Guy (Jocelyne Boisvert); ses beaux-frères : Jacques, Gilles et Jean; sa belle-sœur Brigitte; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des ami(e)s très chers.