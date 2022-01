ARIAL, Robert



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Robert Arial, survenu à Québec le 28 décembre 2021. Il était le fils de feu Rose Turgeon et de feu Paul Arial. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils : Marc (Alexandra Jaeggi) et Guillaume (Katie Boulet); ses petits-enfants : Léandre, Alistair et Aveline; sa sœur Manon; plusieurs neveux et nièces ainsi que des amis très chers. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères Claude et Guy. Un merci spécial à son amie Chantale Gauthier qu'il considérait comme sa fille et à son époux Arold Bérubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262.https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.