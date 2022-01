DOHERTY, Michael



Le 22 décembre 2021, à l'âge de 62 ans et 11 mois, est décédé monsieur Michael Doherty, époux de feu Jacinthe Gagné. Il était le fils de feu Douglas-Charles Doherty (Elisabeth Cimon) et de feu Pauline Gosselin. Il était aussi le frère de feu Allen et Linda Doherty. Il laisse dans le deuil son fils Randy (Marilyn Thériault), son fidèle compagnon Bill, de nombreux collègues de la compagnie Papiers White Birch, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille aimerait faire un remerciement spécial à Sylvain Gagné pour son dévouement et son grand cœur.Les arrangements funéraires ont été confiés à la