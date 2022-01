Chaudière-Appalaches: hausse des rendez-vous pour la première dose

Près de 8000 personnes se sont fait vacciner, mercredi, ce qui constitue un record pour la région de Chaudière-Appalaches.

Certains de ces citoyens en étant à une première expérience avec la vaccination contre la COVID-19.

«On la voit partout la demande de la première dose quand on regarde l’ensemble de nos sites (...) C’est sûr que dans certains secteurs la couverture vaccinale première dose était plus basse, mais on voit un plus grand nombre de personnes aller chercher une première dose», mentionne la directrice de la vaccination pour le CISSS de Chaudière-Appalaches Marie-Ève Tanguay.

D’ailleurs, jusqu’à maintenant pour le mois de janvier, 2500 personnes sont allées chercher cette protection contre le virus pour la première fois.

