CISSS de Laval: un site non traditionnel pour désengorger les hôpitaux

Flairant une nouvelle hausse des hospitalisations en raison du virus, le CISSS de Laval est prêt à ouvrir un nouvel étage sur sont site non traditionnel.

«Au CISSS de Laval, on se prépare depuis cet été. On est ouvert depuis cet été, ça nous a permis d’aller chercher du personnel d’avance pour prendre en charge cette clientèle-là et bien évidemment l’intensité de soins que nous avons ici demande un peu moins de personnel au niveau du soin infirmier ce qui nous aide beaucoup pour avoir du personnel suffisant sur nos unités de soins», mentionne Sébastien Rocheleau de la direction des soins infirmiers du CISSS de Laval.

Le troisième étage pourrait accueillir d’autres patients si la situation continue de s’alourdir.

«Depuis le jour de l’an, nous sommes en préparatif pour ouvrir cette unité-là qui est prête, mais qui attend seulement d’avoir la clientèle. On ira chercher le personnel au besoin», explique M. Rocheleau.

Le Québec a enregistré des augmentations au niveau des décès et des hospitalisations dans les dernières journées.

D’ailleurs, le premier ministre, François Legault a publié un tweet samedi matin en rappelant aux gens d’être prudent pour éviter les hospitalisations.

«C’est une clientèle qui n’a plus besoin du plateau technique de l’hôpital, alors les installations hospitalières qu’on amène ici dans une unité de transition. Le but c’est d’évaluer la clientèle soit pour un retour à leur domicile, en CHSLD ou dans leur ressource pour personne âgée. On fait des évaluations pour s’assurer qu’ils peuvent retourner dans leur milieu de vie», dit Sébastien Rocheleau.

