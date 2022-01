Coupe du monde à Zauchensee: superbe descente pour Marie-Michèle Gagnon

C’est à Zauchensee, en Autriche, que Marie-Michèle Gagnon avait signé sa première victoire en Coupe du monde en 2014, au super-combiné, et c’est aussi à cet endroit qu’elle avait récolté ses premiers points en descente dans le circuit. Samedi, la skieuse a renoué avec ce parcours qu’elle affectionne tant pour obtenir le premier top-5 de sa carrière en descente.

• À lire aussi: «Je me sens à ma place»

• À lire aussi: Ski acrobatique: le rêve olympique de Kerrian Chunlaud sur pause

La piste de Zauchensee est l’une des plus difficiles en Coupe du monde. Tout commence avec un départ fulgurant où les athlètes atteignent les 115 km/h en trois ou quatre secondes, selon Gagnon. Plusieurs virages secs éparpillés sur un parcours étroit et une luminosité variable dans les différentes sections s’ajoutent au défi.

«C’est fantastique, j’aime vraiment ça et j’ai toujours eu de belles sensations sur cette piste-là ! C’est très technique et il faut savoir où on s’en va», souligne Marie-Michèle Gagnon, en entrevue avec Sportcom.

Samedi, l’athlète de Lac-Etchemin a affiché un temps 1 min 46,46 s pour se classer cinquième, à 0,68 seconde de la médaillée d’or Lara Gut-Behrami et à 0,24 seconde du podium. La représentante de la Suisse a ainsi devancé l’Allemande Kira Weidle (+0,1 seconde) et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (+0,44 seconde).

«La neige était super belle et les conditions n’ont jamais été aussi bonnes. J’avais déjà eu un bon feeling ici, peut-être que le fait que ce soit un peu plus technique fait en sorte que mon passé en épreuves techniques m’aide aussi.»

La première fois qu’elle a skié sur cette montagne remonte à 2007, à ses deuxièmes Championnats du monde juniors. À cette époque, elle était âgée de 17 ans et se réjouissait de skier sur une portion d’une piste de Coupe du monde.

«J’étais avec l’équipe du Québec et j’avais trouvé ça super cool, dès le début», se souvient celle qui, à 32 ans, compte désormais 253 départs sur le grand cirque blanc.

Encourageant en vue des Jeux olympiques

Marie-Michèle Gagnon ne veut surtout pas sauter les étapes qui la mèneront vers ses objectifs et qui l’aideront à gagner en confiance.

Après la Coupe du monde de Val d’Isère où elle a chuté en descente, la vétérane a voulu prendre un pas de recul durant la période des fêtes. Elle souhaitait baisser son intensité d’un cran et repartir sur de nouvelles fondations.

«Au début de la saison, j’ai essayé d’aller chercher le podium plutôt que de m’écouter et de viser la progression. Comme si j’essayais d’aller chercher le résultat au lieu de le laisser venir», a-t-elle précisé.

Les séances d’entraînement se sont déroulées en deux temps cette semaine et Gagnon a voulu se reprendre durant la compétition. Ce top-5 survient à un moment opportun puisque cette année, la progression qu’elle tient pour mot d’ordre devrait aboutir aux Jeux olympiques de Pékin.

«Je ne suis pas une skieuse qui part derrière et qui va espérer un podium et tout mettre sur la ligne. Je préfère progresser de course en course et me sentir bien sur mes skis», rappelle-t-elle.

«Ça regarde bien et je dois continuer là-dessus, puis que je reste en santé aussi, avec la COVID qui se promène un peu partout. Ça me donne une belle progression et j’espère être au sommet de ma forme pour les Jeux.»

Gagnon reprendra l’action dimanche, toujours à Zauchensee, pour une épreuve de super-G.

À VOIR AUSSI...