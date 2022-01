BERROUARD, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Berrouard survenu le 21 décembre 2021 à l'Hôpital St-Sacrement à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de feu dame Jeannine Marceau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Claude Alain), Denis (Nathalie Therrien), Yvan (Louise Tremblay) et Jocelyn (Lucie Robitaille); ses petits-enfants: feu Julie, Mathieu (Chloé Gosselin), Sébastien (Anitha Ndayishimiye), Maude (François Turcotte), Guillaume, Francis, Thomas, Alice ainsi que ses arrière-petits-enfants: Isaak, Maëva, Sophie et Aurélie. Il était le frère de: Jeannette (feu Georges-H. Légaré), feu Rollande (feu Roger Lamontagne), feu Jean-Marie (feu Gisèle Côté), feu Armand (Francine Lévesque), Jacques (Liliane Labonté). Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs décédés. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il nous a quittés comme il a vécu, sans vouloir trop déranger, entouré de l'amour de ses enfants. Il nous laisse le souvenir d'un mari et d'un père aimant dont sa famille a toujours eu la priorité. Papa, nous savons que tu es maintenant heureux avec maman, mais tu vas tellement nous manquer...L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Merci au personnel soignant de l'Hôpital St-Sacrement, secteur P2, 2e étage pour les bons soins prodigués dans le respect et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca.