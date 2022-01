Des nouveautés et des indispensables pour la pêche blanche

Chaque année, les manufacturiers rivalisent d’ingéniosité pour nous présenter de nouveaux équipements ou des versions améliorées. Pour vous aider à avoir encore plus de plaisir et de résultats lorsque vous taquinerez les poissons sous la croûte gelée, voici quelques produits qui vous rendront de fiers services.

À l’abri

Altan propose une version de refuge portatif pour quatre manieurs de canne qui se nomme Mystique. D’une taille de 91 par 91 pouces et 80 de hauteur, cette tente compacte, une fois recroquevillée, est facile à transporter. Elle est fabriquée avec du tissu 600D extra durable, traité contre le feu. Elle est dotée de fenêtres sur toutes les faces pour une plus grande visibilité et d’une trappe de ventilation pour contrôler l’humidité et la chaleur. La longue jupette extérieure limite l’impact des rafales de vent et de neige. Des ancrages ultrarésistants ainsi que des cordes de raccord maintiennent le tout bien en place.

Prix : 370 $.

Latulippe.com

Attrayant

Il est difficile d’être plus invitant qu’une vraie bibitte vivante dans l’eau. La compagnie Mister Twister a réalisé un réel tour de force avec son Sassy Stingum. Ce leurre ultra souple au corps ventru imite plusieurs espèces de menés, voire de petits têtards. La queue très flexible, mais résistante, vient rehausser la présentation, car elle frétille à la moindre secousse ou action inculquée par le pêcheur. On empale cette offrande de 2,25 pouces sur une tête légère de 1/8 d’once ou moins et on se sert d’un fil invisible de petit calibre, pour le doré, la perchaude, etc. Offerts en huit couleurs, on en retrouve 12 par emballage.

Prix : 6 $.

Disponible partout.

Chaleur

Les couches primaires de vêtements sont les plus importantes pour demeurer bien au chaud. La firme FieldSheer propose un assortiment de sous-vêtements longs en laine de mérinos qui se nomme Mobile Warming. Le chandail et le pantalon sont équipés de membranes chauffantes à quatre intensités que l’adepte peut régler via une application cellulaire. La pile rechargeable au Lithium-Ion assure le confort voulu pendant une période de 10 heures. On branche le tout dans un câble micro USB.

Prix : 239 $.

fieldsheerca.com

Du bon pied

C’est avec l’idée en tête que mère Nature est parfois imprévisible, impitoyable et indomptable que l’entreprise Greentrail a conçu la gamme de bottes Sentinel. Résistantes, souples et 100 % imperméables, elles sont dotées d’un chausson thermique isolé écoresponsable recyclé de 400 g en Primaloft. La semelle extérieure plus haute assure une chaleur à vos pieds même lors des froids sibériens quand le mercure descend sous la barre des -75 °C. Sa conception 100 % EVA offre légèreté, isolation, un bon amortissement des chocs et du support. Disponibles en camo, noir et vert.

Prix : 150 à 170 $.

Greentrail.ca

Ne rien manquer

L’ensemble pour la pêche sur glace Echomap UHD 63cv avec sonde GT8HW-IF vous en fera voir de toutes les couleurs grâce à sa High Wide CHIRP de 16 à 24 degrés et à son écran à ultra haute définition de 6 pouces. Sa trousse de pêche portative avec sac à poignée, flotteur en mousse, batterie rechargeable et chargeur vous permettra de l’emporter partout, en tout temps. Avec le mode au flasheur intégré (clignotant), vous ne perdrez pas de vue le leurre ou le poisson qu’il attire. La carte numérique Canada LakeVÜ G3 vous indiquera tous les détails bathymétriques de plus de

18 000 lacs au pays.

Prix : 770 $.

garmin.com/fr-CA

À vos trous

La nouvelle perceuse à glace électrique Rogue est munie d’une batterie de 80 volts qui génère 1300 watts pour faire tourner la mèche à plus de 500 tours/minutes. L’utilisateur a le choix d’opter pour deux vitesses de fonctionnement, soit turbo et « High IceHouse ». Cette petite merveille d’ingénierie de Jiffy, qui ne pèse que 9 kg (20 lb), est capable de percer 25 % plus de trous et peut être complètement rechargée en seulement une heure. Elle est disponible avec une mèche de 6, 8 ou 10 pouces. Sur sa poignée en aluminium de grade militaire, il y a une lumière DEL à faisceau large pour la pêche de nuit.

Prix : 950 $.

jiffyonice.com

Sans effort

Il est embêtant et éreintant de parcourir de longues distances sur la glace en transportant tout le matériel dans ses bras ou sur son dos. La tâche sera drôlement réduite si vous vous servez plutôt d’un traîneau Snow Trek 45 de Pelican. Robuste, durable et polyvalent, il est fabriqué avec du polyéthylène haute densité. D’une longueur de 45 pouces, il peut aisément trimballer jusqu’à 60 kg d’équipements pour taquiner les poissons sous la croûte gelée. Sa conception unique permet même d’en superposer deux, en positionnant celui du dessus à l’envers, pour créer une boîte fermée offrant ainsi une plus grande capacité de charge.

Prix : 50 $.

Sail.ca

Sans compromis

Lorsqu’on jig ou qu’on attend patiemment de voir nos brimbales basculer vers l’avant, il n’y a rien de plus désagréable que de se geler le bout des doigts. Tout le monde connaît les fameux chauffe-mains jetables. Le Hot Poc est une version moderne et surtout plus écologique. Lorsqu’on souhaite de la chaleur, il faut simplement cliquer sur le disque métallique à l’intérieur de la pochette. Une température pouvant atteindre 57 °C sera alors émise pendant près d’une heure. Pour le réactiver, jusqu’à une centaine de fois, il suffit de le faire bouillir pendant cinq minutes.

Prix : 20 $ la paire, soit 0,20 $ par utilisation.

Sail.ca

Attirant

La Quiver Spoon de Lindy s’est façonné une excellente réputation auprès des amateurs de dorés. Cette année, le manufacturier présente la nouvelle version qui porte le nom de Lindy Rattl’N Quiver Spoon. Il a équipé cette cuillère incurvée en alliage d’étain avec une chambre sonore bruyante située à la hauteur de l’œil. Ainsi, lorsqu’on l’active, en plus des déhanchements qui plaisent aux percidés, il y a maintenant un attrait auditif supplémentaire qui les intrigue de loin. Elle est disponible en huit couleurs dans des tailles populaires de1/4, 1/8 et 1/16.

Prix : 6,50 $.

lurenet.com/

Sans tracas

L’amateur de pêche blanche est souvent aux prises avec des conditions où ses équipements gèlent littéralement dans les trous forés. Le nouveau Ice Defense de la compagnie Cold Nation est très pratique, car il empêche les orifices de se refermer au froid. Cet aérateur force l’eau à circuler pour prévenir la formation de glace, et ce, jusqu’à -30 degrés C. L’utilisateur n’a qu’à fixer l’appareil à son sonar ou à sa caméra et le brancher sur la pile d’alimentation de ces derniers avec des connecteurs spécialement adaptés.

Prix : 150 $.

www.coldnationoutdoors.com

Bonne pêche !