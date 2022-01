BOUTIN, Engelbert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Engelbert Boutin, époux de feu dame Rita Darveau, fils de feu monsieur Alyre Boutin et de feu dame Alice Bilodeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Denis Labbé) et Diane (Jean-François Plante); ses petits-enfants : Frédérik, William, Sarah-Élyse et Guillaume; sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Aline Boutin (Roger Rousseau) et Yvette Rouleau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, tel. : 1 800 567-8563, https://www.coeuretavc.ca/.