La photo la plus coûteuse de ma carrière

Cette photo n’est pas la plus belle, et surtout pas ma préférée. Cependant, elle est unique et demeure la plus onéreuse que j’ai réalisée à ce jour. J’avais comme seule mission de photo-graphier le troupeau de caribous en migration hivernale, aux environs de la rivière aux Feuilles, au Nunavik. Accompagné d’un pilote d’hélicoptère chevronné, d’un guide cri et de mon client, nous nous sommes envolés vers l’immensité nordique dans un froid mordant avoisinant les -38 °C. L’appareil, un Eurocoptère AS350, a la réputation d’être aussi performant qu’assoiffé en carburant. Dans le « Nord », il fonctionne au taux de 1000 $ l’heure, sans compter les salaires de l’équipage. Les heures s’écoulent et aucun caribou n’apparaît dans le paysage. La tension à bord devient palpable. Les jauges à carburant atteignent un seuil inquiétant. Le pilote en fait mention sur un ton grave : « Une passe de plus et on sera short pour le retour ». À cet instant même, on aperçoit les caribous, du moins quelques-uns... Le pilote effectue la manœuvre de la dernière chance et me dit : « J’espère que tu as ta photo, parce qu’on va rentrer sur les vapeurs à partir de maintenant... » Comble de malchance, nous affrontons un vent de face imprévu pour revenir. Le soleil se couche lentement. La base est en vue, loin à l’horizon. Les aiguilles sont bien campées sur le « E ». Tout compte fait, ce fut mon atterrissage le plus direct et brutal en hélico, mais j’avais « MA » photo...

Appareil : Canon EOS 5D MKII

Objectif : EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Exposition : 1/320s à f/5

ISO : 1000