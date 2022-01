Nickel: Marchand accusé de ne pas défendre l’intérêt des citoyens

La gronde s’amplifie contre le maire de Québec, Bruno Marchand, taxé de manquer de leadership face à l’adoption du gouvernement Legault de l’augmentation de la norme de nickel dans l’air.

« C’est déplorable que [Bruno Marchand] ne soit pas là pour protéger les citoyens et les citoyennes. Il n’a pas de leadership », estime Jackie Smith, conseillère du district Limoilou.

« Aveuglement volontaire »

Face à la science et à la forte mobilisation citoyenne pour cet enjeu, Mme Smith craint que le maire de Québec pratique « l’aveuglement volontaire ».

L’administration municipale a jusqu’au 20 février pour se prononcer sur l’adoption du règlement, mais attendra la réunion du conseil du 7 février pour prendre parti afin « d’écouter la science ».

« Ça envoie le message que peu importe l’avis qui en ressortira, le maire et l’administration publique de notre ville n’auront pas beaucoup de temps pour faire des représentations et pour défendre les citoyens et citoyennes », explique Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

De son côté, Marie-Hélène Deshaies, présidente du conseil de quartier de Maizerets, exprime sa déception face à la promesse électorale « d’assurer une qualité de vie à l’ensemble des citoyens ».

Le maire a également été accusé de protéger sa relation avec le gouvernement fédéral par le chef de l’opposition Claude Villeneuve.

Pas trop tard

Valérie Boivin, résidente de Limoilou, est à la fois inquiète et en colère du sort de son quartier.

« C’est un dossier qui dure depuis longtemps, et on se retrouve encore au point de départ, et même qu’on perd des acquis en augmentant cette norme-là », explique-t-elle.

« On culpabilise beaucoup par rapport aux mesures sanitaires. Et là, on augmente le taux de nickel, ce qui a un impact sur la santé. C’est incohérent, parce qu’on néglige la santé du monde », explique Justin Sirois-Marcil, qui habite aussi dans Limoilou.

Jeudi dernier, plus de 150 citoyens se sont rassemblés virtuellement pour s’exprimer sur l’enjeu du nickel. Depuis, au moins 230 courriels ont été envoyés à M. Marchand pour obtenir son appui et renverser le règlement.

Parmi tous les citoyens qui étaient présents, il n’y avait aucun représentant de Québec Forte et Fière, indique Jackie Smith.