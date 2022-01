Positif à la COVID, un couple regrette d’être parti en voyage à Cuba

Un couple québécois regrette sa décision de partir en voyage à Cuba en pleine pandémie, malgré les recommandations du gouvernement fédéral d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger.

Les deux conjoints ont été déclarés positifs à la COVID-19 il y a sept jours.

Ils ont été transportés par ambulance dans un hôtel de quarantaine où ils attendent de recevoir un résultat négatif pour pouvoir rentrer au pays.

Le couple dit ne pas avoir pu profiter de ses vacances en raison notamment du stress entourant la COVID-19 et les tests de dépistage.

«Avec le stress, aussi, à l’hôtel, de tester positif parce qu’à l’hôtel, le monde ne sont pas plus informés de ce qui nous attend si jamais [on est déclarés positifs]. Donc à l’hôtel, entre Québécois, on stressait tous un peu», raconte Adam Driad.

L’incertitude dans laquelle sont laissés les voyageurs rend le séjour à Cuba plus stressant qu’agréable, soutient-il.

«Même à l’hôtel on était stressés. On avait hâte que le voyage finisse pour entendre le mot négatif. Donc on n’a pas profité du tout finalement», déplore-t-il.

Les deux Québécois invitent ceux qui pensent voyager bientôt à Cuba à revoir leurs plans.

«Cuba a eu beaucoup de misère avec la COVID et ça ne vaut pas la peine de dépenser ses sous de toute façon, surtout pas pour arriver dans un hôtel comme nous on est en ce moment», dit Laurence Gélinas-Dion.

Elle ajoute que même si le couple n’avait pas contracté le virus, le séjour était décevant.

«Même au départ, ça n’a pas valu la peine comme voyage», déclare la jeune femme.

