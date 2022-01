Télé nostalgie: des souvenirs pleins d’humour

Il est encore trop tôt pour savoir quelles productions télé fascineront la petite Sam, la fille du chanteur Ludovick Bourgeois, née en octobre dernier. Par contre, son père aura sûrement quelques propositions pour elle au fil des prochaines années, lui qui en a apprécié plusieurs durant son enfance et son adolescence.

Ludovick, quelles émissions jeunesse t’ont marqué, et pourquoi ?

Mon émission favorite lorsque j’étais jeune était Le loup-garou du campus. Probablement parce que j’étais déjà fan de sitcom à l’époque et que j’avais l’impression que le loup-garou avait un pouvoir magique qui lui permettait de se transformer d’humain à loup-garou.

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je me souviens lorsque La petite vie jouait le soir ! Toute la famille se préparait à s’installer devant la télé pour regarder cette émission, devenue depuis un classique.

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune ?

Oui, quand même. Surtout le matin avant d’aller à l’école !

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé ?

Oui, mais plus « sur le tard ». Je dirais que tous les personnages des Boys ont eu une grande influence sur mes amis et moi. Encore aujourd’hui, tous les personnages et les répliques des films sont très marquants pour moi !

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

La chanson-thème de la série Les frères Scott [version française de One Tree Hill, NDLR] : I Don’t Want To Be de Gavin DeGraw.

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Barney ! [Le populaire dinosaure mauve qui chante et danse avec ses amis a fait son apparition au début des années 1990, en anglais, et a effectué un retour durant les années 2000. NDLR]

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je crois que les créateurs font bien d’intégrer de l’apprentissage au contenu des émissions ; ça permet alors aux enfants d’apprendre tout en étant divertis.

♦ Si la situation le permet, que la pandémie ne le prive pas du plaisir de monter sur scène pour encore plusieurs semaines, Ludovick Bourgeois proposera son spectacle Que sera ma vie dans plusieurs villes du Québec avant les derniers jours du mois de février. Pour connaître toutes les dates, on se rend au ludovick.ca.