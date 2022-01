Tensions Ukraine-Russie: la ministre Joly sera à Kiev la semaine prochaine

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly a annoncé vendredi qu’elle se rendra à Kiev pour réaffirmer le soutien inébranlable du Canada à la souveraineté de l’Ukraine et à son intégrité territoriale, dans un contexte de tensions grandissantes avec la Russie.

• À lire aussi: Washington accuse Moscou de préparer une opération «prétexte» pour envahir l’Ukraine

• À lire aussi: Ukraine: face au blocage, Washington se dit prêt à tous les scénarios avec Moscou

«Le regroupement de troupes et d’équipement russes en Ukraine et dans les environs met en péril la sécurité de toute la région. Il faut dissuader la Russie de poursuivre ces actions agressives», a indiqué la ministre par voie de communiqué.

Durant son passage, la ministre aura l’occasion de rencontrer le premier ministre Denys Shmyhal et la vice-première ministre Olga Stefanishyna. Elle rencontrera également les troupes des Forces armées canadiennes déployées dans le cadre de l’opération UNIFIER. Jusqu’ici, le Canada maintient un groupe d'environ 200 membres des Forces armées canadiennes (FAC) en Ukraine dans le cadre de cette mission. Les soldats, qui forment notamment les militaires là-bas, doivent y rester jusqu'en mars 2022.

Mme Joly profitera de son passage sur le continent européen pour faire des arrêts en France et en Belgique. À Paris, elle aura une réunion bilatérale avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À Bruxelles, la ministre rencontrera la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur de la Belgique, Sophie Wilmès, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. La ministre rencontrera aussi le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

Le voyage de la ministre en Europe se fera du 16 au 22 janvier, dans le respect des mesures sanitaires.

À voir aussi