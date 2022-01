Une fillette de 7 ans enlevée par son père qui ne veut pas qu'elle soit vaccinée

Une mère recherche depuis deux mois sa fille qui aurait été enlevée par son ex-mari parce qu'il ne veut pas que l’enfant se fasse vacciner contre le COVID-19.

Depuis deux mois, Mariecar Jackson essaie de retrouver sa fille de sept ans qui, selon elle, a été emmenée par son ex-mari dans un lieu tenu secret, a rapporté CTV News.

L'ex-mari de Mariecar Jackson a refusé de rendre Sarah, sept ans, après une visite en novembre. Mme Jackson voulait que sa fille soit vaccinée, mais son ex-conjoint est catégoriquement contre le vaccin.

Désemparée, la mère de la région de Regina, en Saskatchewan, s’est tournée vers la population pour obtenir de l'aide afin de récupérer son enfant. Elle soupçonne que Sarah n’est pas scolarisée et tenue à l'écart des autres enfants.

Michael, le père, est apparu la semaine dernière dans une émission de droite depuis un lieu tenu secret afin de discuter de ses opinions contre le vaccin. Au cours de l'entrevue, partagée sur la plateforme en ligne Rumble, l'hôte et lui échangent des histoires non fondées et réfutées sur les vaccins contre la COVID-19, y compris de fausses affirmations selon lesquelles le vaccin à ARN messager modifie l'ADN humain.

« Je suis son père, c'est mon travail de la protéger », peut-on l'entendre clamer dans la vidéo.

« Même s'il y a une chance sur un million que votre fille puisse, pas mourir, mais s'il y a une chance sur un million qu'elle ne puisse pas avoir de bébé, cela ne suffirait-il pas? » a-t-il justifié.

La fillette est visible en arrière-plan pendant une grande partie de l'entrevue. À un moment, l'hôte demande si la petite souhaite se faire vacciner, tandis que son père pointe la caméra vers elle. « Cela peut changer votre ADN. Je ne crois pas que Dieu le veuille. Et cela peut vous rendre malade et vous tuer », a déclaré Sarah.

Mme Jackson a affirmé qu'elle souhaite toujours que sa fille se fasse vacciner, mais qu’actuellement sa principale préoccupation est qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Elle se dit prête à porter la décision devant les tribunaux et à laisser un juge décider.

Les conflits liés à la vaccination d’enfants seraient de plus en plus fréquents au Canada à mesure que la pandémie se poursuit. Au Québec, un juge de la Cour supérieure a tranché en faveur d'une mère qui voulait faire vacciner son enfant de 12 ans contre la volonté du père.

La GRC de la Saskatchewan a annoncé qu'elle enquêtait sur le cas de Sarah, mais ne ferait aucun autre commentaire à ce sujet.