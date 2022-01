Une PME d’ici à la rescousse des parents français

Une entreprise de Québec, qui vient en aide aux jeunes familles en développant des outils facilitant l’autonomie et l’apprentissage chez les jeunes, se lance à la conquête de la France.

Malgré la pandémie, Minimo motivation ludique a connu une croissance importante au cours de la dernière année à un point tel que la PME veut explorer le marché de l’autre côté de l’Atlantique. À l’heure actuelle, 90 % de ses ventes sont réalisées au Québec.

« On travaille très fort pour développer l’Europe. On a trouvé un partenaire logistique et sous peu nous allons amorcer une nouvelle distribution en Europe qui va nous permettre d’être compétitifs sur le plan des coûts et des délais de livraison », explique Valérie Bouchard qui a démarré l’entreprise avec son conjoint, Dominic Lelièvre.

« Nous aurons notre marchandise directement sur le sol français. On s’attend d’ici la prochaine année à augmenter nos ventes en Europe », ajoute-t-elle.

En 2021, l’entreprise a terminé l’année avec un chiffre d’affaires de trois quarts de million de dollars. Cette année, l’entreprise vise plus de 1,2 M$.

« On se concentre sur le développement de marchés plutôt que le développement de nouveaux produits. Nous avons déjà des collections qui sont complètes et qui se tiennent bien, même si j’ai toujours de nouvelles idées en tête », dit Mme Bouchard.

Télétravail

« La pandémie nous a vraiment aidés. [...] Si on regarde nos chiffres de 2019, on a doublé et triplé nos ventes. Cela nous a fait réaliser à quel point on est chanceux d’avoir des produits qui peuvent vraiment aider les parents dans leur quotidien. »

« On le sait comme parent comment c’est important de s’organiser et que nos enfants soient autonomes. On le voit avec le télétravail, avec les enfants qui suivent l’école à la maison, ça paraît quand on a des outils en place. »

En septembre dernier, l’entreprise a soufflé son cinquième anniversaire en ouvrant une boutique à Québec dans un local de 3000 pieds carrés qui répond à plusieurs besoins notamment celui de l’entreposage.

Depuis, le nombre d’employés est passé de trois à sept personnes dans la dernière année.

Pignon sur rue

« On vend déjà en ligne depuis cinq ans. La majorité de nos clients est habituée de commander en ligne. On a aussi un beau réseau de 300 points de vente au Québec », précise Valérie Bouchard.

« La boutique nous permet de présenter l’ensemble de nos produits, ce qui est très apprécié par notre clientèle qui découvre des choses intéressantes, qu’elle n’avait pas nécessairement vues en ligne. »

L’entreprise compte près d’une quarantaine de produits comme des tableaux aimantés et des jetons imagés représentant la tâche qui est attendue de l’enfant. Le planificateur de routine quotidienne reste à ce jour le produit le plus vendu.

