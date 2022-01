10 nouveautés pour se changer les idées

Si les nouvelles fictions occupent une belle place dans notre univers télévisuel cet hiver, quelques nouveaux magazines, émissions de variétés et séries documentaires ont trouvé un créneau. Ceux-ci ont leur place auprès des grands retours dont Star Académie, La vraie nature, Big Brother Célébrités, L’amour est dans le pré, 1res fois, Curieux Bégin. Regard sur des émissions qui ont le pouvoir de nous changer les idées.

Les petits tannants

Photo courtoisie, Karine Dufour

Connaissez-vous bien vos enfants ? Croyez-vous qu’ils disent toujours la vérité ? C’est ce que des parents qui ont beaucoup d’autodérision vont découvrir dans cette craquante adaptation du format britannique What Would Your Kid Do. Pierre Hébert accueille sur son plateau trois trios : un enfant de 5-6 ans et ses parents. Les petits sont soumis à des exercices rigolos qui vont mettre leur franchise ou leur courage à l’épreuve. En studio, papa et maman devront deviner si leur progéniture a été honnête... ou non. Certains parents seront surpris. Et il est impossible de ne pas décrocher quelques rires.

► Vendredi 20 h sur ICI Télé

Big Brother : les gérants d’estrade

Photos courtoisie, Noovo

Afin de débattre de l’action, des alliances et des manigances qui se passent dans la maison de Big Brother Célébrités, Kim Rusk anime ce rendez-vous après chaque soirée d’élimination. À ses côtés, Jean-Thomas Jobin, qui a remporté la saison 1 adroitement et qui se fera analyste. Un invité s’ajoute au duo chaque semaine pour livrer ses opinions, états d’âme et observations. Cette émission d’après-match se veut pleine d’humour.

► Dès le 16 janvier 19 h 30 à Noovo

C’est humain

Photo courtoisie, Melany Bernier

Marie-Soleil Dion anime ce magazine familial qui tente de nous éclairer sur les comportements humains grâce à des études scientifiques. Dans chaque émission, un invité se prête au jeu des expériences et devient en quelque sorte le cobaye des collaborateurs. Il n’y a pas de petites questions et on se rend rapidement compte que de la science, il y en a partout, même dans nos petits gestes. Pourquoi on opine spontanément du bonnet quand on entend une certaine chanson ? À quoi servent les doigts ratatinés quand on est dans l’eau ? Pourquoi le bénévolat rend-il heureux ? C’est à la fois ludique et instructif.

► Lundi au jeudi 18 h 30 à Télé-Québec

Les imposteurs

Photo courtoisie, Noovo

Rachid Badouri anime un plateau audacieux où tout est improvisé. Chaque semaine, il reçoit trois invités dont il ne connaît pas à l’avance l’identité. Sur ses cartons, des anecdotes. Chacun à son tour, les invités doivent improviser ou raconter les histoires complètes comme elles se sont déroulées. On ne sait toutefois qu’à la fin de l’entrevue si ces histoires sont vraies ou pures inventions. Bref, ni les invités ni l’animateur ne savent ce qui les attend. C’est assez amusant de les voir se débrouiller et de nous mener en bateau. Le tout est tourné sur un grand plateau fort impressionnant.

► Lundi 20 h à Noovo

En ligne

Photo courtoisie, Julien Faugère

Les écrans et les réseaux sociaux sont plus que jamais présents dans nos vies. Des fois trop. Des fois, ça fait peur. Des fois, on se demande si on les utilise bien. Medhi Bousaidan anime ce magazine actuel qui veut nous outiller comme citoyen technologique. Teinté d’humour et de personnages pour assurer les liens entre les sujets, chaque épisode nous donne des conseils pratiques, répond à nos questions, fait la démonstration de certains mythes. Medhi se connecte d’ailleurs souvent sur son ordinateur ou l’écran de son téléphone pour communiquer avec différents experts, dont Nellie Brière, spécialiste des médias numériques et collaboratrice régulière qui saura nous aiguiller à plusieurs égards.

► Mercredi 19 h 30 à Télé-Québec

Le meilleur pâtissier du Québec

Photo courtoisie, Vrai

Adaptation du concept gourmand The Great British Bake Off, repris dans 37 pays, cette compétition risque de nous faire saliver. Marie-Ève Janvier et Joël Legendre en sont les animateurs-goûteurs. On y retrouve des amateurs passionnés de cuisine et de desserts dont nous allons découvrir les parcours et qui devront se soumettre à des épreuves mettant en lumière leurs compétences, mais aussi leur imagination. Les premières images montrent déjà toute la démesure de leurs créations. Des juges permettront de sélectionner le meilleur pâtissier du Québec.

► Dès le 18 janvier sur VRAI

Papa marteau

Photo courtoisie, CASA

Réal Béland est un passionné de construction. Avec sa conjointe, ils ont pris part à sept chantiers. Et il est aussi en quelque sorte un peu un papa poule. L’humoriste a acheté près de chez lui un grand terrain dans l’espoir de voir ses filles s’y bâtir. Charlotte est la première à rêver d’une maison. Cette série suit la construction de cette résidence, les défis, les investissements, mais aussi la générosité des proches qui en font un projet commun et chargé d’émotions.

► Mardi 20 h sur CASA

Culturama

Photo courtoisie, Charles Mercier

Ce nouveau rendez-vous culturel animé par Chantal--- Lamarre nous permet de garder le contact avec l’art et, disons-le, nous en avons bien besoin. Avec ses collaborateurs et ses invités, elle nous permet de plonger dans des œuvres classiques comme modernes et de découvrir des facettes insoupçonnées de chacune des disciplines. Comme la culture se partage, le public aura aussi son mot à dire et sera appelé à commenter sur ce qu’il voit, lit, écoute. Musique, cinéma, danse, littérature, mode, art visuel, toutes les formes d’art y seront abordées.

► Vendredi 20 h sur ICI ARTV

Fermont

Photo courtoisie, Canal D

Il y a des univers atypiques dont on ne peut se douter. La ville de Fermont, sur la Côte-Nord, en fait partie. Elle est située près de Labrador City, au bout de la route 389 qui part de Baie-Comeau. C’est une ville minière qui s’est bâtie en 1974. Sa particularité : le mur immense qui la protège des intempéries, du froid, du vent. On y retrouve tous les services, épicerie, restaurants, écoles, installations sportives et même des logements. La plupart des gens qui y vivent travaillent pour le complexe minier de Mont-Wright. Cette série documentaire est une immersion dans leur quotidien, une prise de contact avec leur mode de vie.

► Mardi 19 h 30 à Canal D

Les supers-héros des animaux

Photo courtoisie, Noovo

Les émissions animalières suscitent toujours l’intérêt. Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien d’une brigade d’experts animaliers qui viennent en aide à des propriétaires dont les animaux de compagnie éprouvent certains troubles de comportement. Vous verrez que certains comportements sont plutôt inusités. Ces rencontres témoignent de trucs afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre l’animal et son propriétaire.

► Jeudi 19 h 30 à Noovo