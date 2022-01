Chiffres de la COVID-19 au Québec: «François Legault a perdu le contrôle»

Les récents bilans de la COVID-19 au Québec font croire à la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, que le premier ministre François Legault n’a plus les deux mains sur le volant.

«Moi, ce que ça me dit, c’est que François Legault a perdu le contrôle», lance-t-elle d’emblée en entrevue à LCN.

La cheffe libérale déplore notamment le nombre élevé de décès, malgré le taux de vaccination et les mesures sanitaires.

«Les Québécois sont largement vaccinés. En plus on a des mesures sanitaires qui sont très fortes et malgré ça, on a maintenant des taux de décès comparables à ce qu’on voit en Italie, en France ou aux États-Unis», souligne Mme Anglade.

Elle qualifie d’ailleurs les 96 décès enregistrés au bilan de samedi de «significatifs».

«Ce n’est pas quelque chose de banal. Alors pourquoi on se retrouve avec ces chiffres alors qu’ailleurs, des juridictions qui ne sont pas autant vaccinées que nous, des juridictions qui ont moins de mesures sanitaires, se retrouvent avec des chiffres qui sont mieux que les nôtres?» se demande la cheffe.

Dominique Anglade réitère sa demande à François Legault de rencontrer les partis d’opposition à l’Assemblée nationale pour discuter de la situation et d’enjeux importants.

«Le premier ministre a le temps d’envoyer son ministre des Finances rencontrer Gary Bettman pour parler des Nordiques, mais on n’a pas le temps de faire asseoir les députés à l’Assemblée nationale pour parler de la COVID et de répondre à plein d’enjeux, c’est vraiment problématique», dénonce-t-elle.