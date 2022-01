Insuccès des Oilers: «Je ne sais pas quoi vous dire» - Connor McDavid

Les mines étaient basses et les réponses étaient courtes chez les Oilers après avoir encaissé un sixième revers de suite, samedi, cette fois aux mains des Sénateurs d’Ottawa.

Il s’agissait d'une 12e défaite en 14 sorties (2-10-2) pour la troupe de Dave Tippett. Sa dernière victoire remonte au 18 décembre contre le Kraken à Seattle. Elle poursuit ainsi sa glissade, à quatre points d’une place au sein du portrait des séries éliminatoires.

Les Oilers avaient pourtant amorcé la campagne avec une fiche de 16-5-0.

«Je ne sais pas trop quoi vous dire, a lancé le capitaine Connor McDavid après la rencontre. J'aimerais avoir une réponse pour vous. Nous en avons parlé encore et encore et encore dans ce vestiaire, et évidemment, nous n'avons pas encore trouvé de réponse.»

«Cela étant dit, nous devons nous présenter et nous avons trois séances d’entraînement avant notre prochain match, donc nous retournons au travail.»

Des façons de perdre

La défaite de samedi a certainement été l’une des plus difficiles à avaler cette saison pour la formation du Canada. Elle menait en effet par deux buts au moment d’amorcer la troisième période. La confiance est toutefois fragile, et les Sénateurs, 29es au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont inscrit cinq buts pour finalement l’emporter 6 à 4.

«Nous trouvons des façons de perdre, a déclaré Tippett. Quand vous ne gagnez pas régulièrement, il y a de la frustration. Vous pouvez être fragile. Vous devez travailler pour vous en sortir.»

Tippett n’a pas perdu son sang-froid, toutefois. S’il a récemment critiqué son gardien Mikko Koskinen en conférence de presse à la suite d’une «erreur brutale», l’instructeur, qui a récemment obtenu un vote de confiance de son directeur général Ken Holland, a cette fois évité ce genre de commentaires.

Une approche pour laquelle a également opté l'attaquant Zack Kassian.

«Vous pourriez pointer du doigt certains aspects, a concédé l'ancien de l'organisation du Canadien de Montréal. Quand tu commences à faire ça, je ne pense pas que ça aide qui que ce soit de dire: "Cela doit être meilleur, ceci doit être meilleur"»

«En fin de compte, je dois être meilleur. Tout le monde doit être meilleur.»

Pour freiner leur descente, les Oilers n’auront pas la tâche facile. En effet, les puissants Panthers de la Floride, qui ont marqué 16 buts dans leurs deux dernières victoires, seront à Edmonton, jeudi.

