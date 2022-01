Juneau en a assez des courses de motos l’hiver

Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures veut adopter un règlement afin d’interdire les « maudites courses de motos » qui empoisonnent la vie des riverains du lac, en plein hiver, sur la surface gelée.

Fin décembre, le maire Sylvain Juneau a déposé un avis de motion, annonçant son intention d’interdire par voie de règlement tout véhicule à moteur et tout véhicule hors route (motoneige, VTT, motocross, quad, etc.) sur la surface gelée du lac Saint-Augustin.

Les courses bruyantes de motocross qui ont lieu, dit-il, du matin jusqu’au soir certains week-ends « écœurent le monde ». Les plaintes affluent depuis un an ou deux à l’hôtel de ville. « C’est dur à vivre pour ceux qui vivent autour. Si les gens qui font ça n’ont pas le génie de comprendre qu’ils pourraient aller écœurer ailleurs, on va légiférer », avait-il balancé lors d’une séance du conseil municipal.

« Ne pensez pas que parce que la police ne va pas sur le lac, on ne va pas trouver les moyens pour que ça arrête. On l’a dans la tête, puis on va le faire, puis on va s’organiser pour que ça cesse. On va prendre les moyens qu’il faut, puis on va y arriver. Ça suffit », a-t-il prévenu.

Sa sortie a indigné de nombreux motoneigistes qui circulent sur le lac l’hiver pour rejoindre les sentiers fédérés. Plusieurs estiment que la Ville va beaucoup trop loin en voulant interdire l’ensemble des véhicules à moteur. D’autres estiment que la Ville n’a aucun pouvoir réglementaire sur le lac qui serait de juridiction fédérale, même en plein hiver.

Une pétition contre le règlement

Environ 500 personnes ont signé une pétition en ligne pour s’opposer au règlement controversé qui pourrait être adopté demain soir. Dans le texte de la pétition, les auteurs font également remarquer que la piste de course de motocross est aménagée sur la partie du lac située sur le territoire de la Ville de Québec.

En entrevue, M. Juneau assure qu’il a bien entendu les doléances des opposants qui ont soulevé des questions « pertinentes ». « Ils ne sont pas dans la mire du tout. [...] C’est pour ça qu’on est en train de travailler là-dessus. C’est possible qu’il n’y ait pas d’adoption du règlement mardi. Ça se peut même que, avec les lois existantes, on trouve une poigne pour que le règlement n’entre pas en vigueur. L’objectif, c’est d’arriver à ce que tout le monde puisse cohabiter et que la foire ne “pogne” pas ».