La vie est un éternel combat

Je suis une femme dans la soixantaine qui prendra sa retraite dans quelques mois. Je ne m’étais pas rendu compte que la vie passait si vite quand mon conjoint d’un deuxième mariage est décédé subitement d’un accident cardiaque il y a trois ans.

Le choc fut terrible. Moi qui me sentais en pleine confiance depuis que j’étais avec lui, j’ai soudainement basculé dans l’inconnu d’une vie en solitaire pour laquelle je n’étais pas préparée. On vivait dans une telle symbiose, à cent mille lieux de la guerre sans fin que je menais avec mon premier mari et père de mes deux enfants, que j’aurais voulu que ça ne s’arrête jamais.

Pourquoi la vie me faisait-elle ce croc-en-jambe ? Il me semble que j’avais assez lutté pour ma survie autrefois, que me donner un sursis d’à peine dix ans, c’était trop peu pour mes besoins. Quand je dis cela à mes proches, ils me rétorquent que plusieurs femmes ont bien moins que ça, et que je devrais au contraire apprécier la chance que la vie m’a donnée d’au moins connaître cet homme !

La chance ! De quelle chance parlent-ils ? Alors que je me retrouve seule, et qu’il y a de fortes chances que je le reste jusqu’à la fin de mes jours, dans cet affreux monde où tout est fait pour les couples. Ne me répliquez pas que j’ai mal traversé mon deuil, ce n’est pas le cas. J’ai tout fait ce que vous recommandez habituellement, et croix sur mon cœur, je ne suis plus dans la peine du début. Je suis juste bien ancrée dans la platitude d’un quotidien qui sera mon lot à jamais.

Je dis bien platitude, car une fois que ma vie se passera en entier dans le minuscule appartement de la résidence pour gens de mon âge où je viens d’emménager après avoir vendu ma petite maison, je risque de trouver ce long fleuve bien tranquille. Et il me faudra encore me battre, cette fois-là pour ne pas être oubliée complètement par mes proches qui trouvent que je jette la serviette trop vite et qui me rationnent peu à peu de leurs visites à cause de mon attitude défaitiste. Malheureusement, c’est juste ça, la vie : un combat. Et je ne veux plus le mener !

T.B.

Même si je veux vous croire quand vous affirmez avoir bien traversé votre deuil, ce que je décode dans votre lettre me dit le contraire. C’est difficile de perdre un être cher, je le sais pertinemment. Mais je sais aussi que la personne la plus importante de votre vie, ce devrait être vous, et que vous me semblez avoir démissionné de cette tâche qui vous incombe de vous rendre la vie belle malgré tout.

Je vous recommanderais de consulter votre médecin dans les plus brefs délais, car je sens la dépression vous guetter, si vous n’y êtes pas déjà enlisée. Vous vous devez à vous-même cet ultime effort.