Le cinéaste Jean-Claude Lord est décédé

Le cinéaste Jean-Claude Lord, notamment grand artisan de la série « Lance et Compte », est décédé samedi soir à l’âge de 78 ans des suites d’un AVC.

«C’est avec une tristesse infinie que nous vous annonçons qu'à 22 heures 33, le 15 janvier 2022, Jean-Claude Lord s’est éteint à l’âge de 78 ans des suites d’un AVC massif survenu le 30 décembre dernier», a confié son fils, Jean-Sébastien Lord, dans une publication sur Facebook.

«Son engagement social était au cœur de son travail, il aimait déranger, émouvoir, provoquer et raconter des histoires à sa manière. Il se définissait lui-même, non pas comme un artiste, mais comme un « communicateur » qui aimait remettre en question les valeurs de société dans laquelle nous vivons», a commenté Jean-Sébastien en rendant hommage à son père.

Après avoir travaillé comme assistant à la réalisation puis comme critique de films à télévision pendant les années 1960, Jean-Claude Lord a fait ses débuts comme cinéaste en 1969 avec Délivrez-nous du mal, drame controversé adapté d’un roman de Claude Jasmin qui relatait une histoire d’amour tourmentée entre deux amants homosexuels. Trois ans plus tard, il obtient son premier succès populaire avec Les Colombes, un drame d’amour opposant deux familles issues de classes sociales différentes. Puis, il enchaine tout de suite avec Bingo (1974), librement inspiré de la crise d’Octobre, un des plus gros succès du cinéma québécois des années 1970.

Par la suite, Jean-Claude Lord a réalisé la comédie Parlez-nous d’amour (1976), une satire féroce du milieu du showbiz mettant en vedette Jacques Boulanger, et le thriller socio-politique Panique (1977), avant de tourner quelques productions en anglais dont le film d’épouvante Visiting Hours, avec William Shatner. Il a d’ailleurs été un des premiers cinéastes québécois, à l’époque, à toucher à des genres comme l’horreur et la science-fiction.

Au milieu des années 1980, Jean-Claude Lord fait le saut au petit écran pour réaliser la série culte Lance et compte, considérée par plusieurs comme la première vraie série lourde de l’histoire de la télévision québécoise. Il signera ensuite la réalisation de plusieurs séries marquantes des années 1990 dont Jasmine, Lobby et Diva et de deux Contes pour tous : La grenouille et la baleine (en 1987) et Station Nord (en 2002).

Plus récemment, il a réalisé plusieurs épisodes de la première saison de la populaire série District 31.

Jean-Claude Lord a reçu en 2017 le prix Guy-Mauffette pour l’ensemble de sa carrière, un des prix les plus prestigieux décernés par le gouvernement du Québec dans le domaine de la culture.

