Le pouvoir du chien: un premier Golden Globe pour Roger Frappier

Les Golden Globe ont beau avoir été boudés cette année par les grands studios et les vedettes hollywoodiennes, les trois prix remportés dimanche soir par le film Le pouvoir du chien ont procuré beaucoup de joie et de fierté à Roger Frappier. « C’est mon premier Golden Globe en carrière et ça me fait énormément plaisir », a confié le producteur québécois au Journal, le lendemain du gala.

Boycottés par le réseau NBC qui a décidé de ne pas diffuser la cérémonie cette année en raison des multiples scandales révélés au cours des derniers mois, les Golden Globe Awards se sont déroulés à huis clos, dimanche dernier, sans vedette ni animateur.

C’est donc en suivant fébrilement l’annonce des gagnants sur l’écran de son téléphone cellulaire que Roger Frappier a appris que le film Le pouvoir du chien, qu’il a coproduit, avait raflé les prix du meilleur film dramatique, de la meilleure réalisation (remis à la cinéaste Jane Campion) et du meilleur acteur dans un rôle de soutien (Kodi Smit-McPhee).

« À la fin de la soirée, quand on a remporté le prix du meilleur film, il y a eu une explosion de bonheur au sein de l’équipe », relate Roger Frappier dans un entretien téléphonique accordé au Journal lundi.

« On a organisé un appel entre Montréal, Los Angeles et l’Australie et j’ai pu parler à Jane et à mon confrère producteur. C’était le fun. Ça nous a fait un grand bien. »

En plus de 50 ans de carrière, c’était seulement la seconde fois que Roger Frappier décrochait une nomination aux Golden Globe pour un film qu’il a produit. La fois précédente, c’était en 1990 pour Jésus de Montréal (de Denys Arcand), cité pour le prix du meilleur film en langue étrangère. « Mais on avait dû s’incliner devant Cinéma Paradiso, se souvient-il. J’étais allé au gala avec Denys Arcand et on avait passé une soirée très agréable. »

En route vers les Oscars

Pour Roger Frappier, les prix remportés aux Golden Globe Awards représentent « une porte ouverte sur les Oscars ». Les nominations pour la grand-messe du cinéma seront annoncées le 8 février et en remportant deux des prix les plus importants des Golden Globe, Le pouvoir du chien se positionne déjà comme un des grands favoris dans la course.

« Si je me fie à tous les courriels que j’ai reçus depuis dimanche soir, je constate que les Golden Globe ont encore un effet sur la course aux Oscars, observe M. Frappier. C’est, en quelque sorte, le premier morceau du puzzle pour la marche vers les Oscars. Mais on va y aller une journée à la fois. Il y a beaucoup de travail à faire d’ici le 8 février. »

Des nominations aux Oscars seraient la cerise sur le sundae pour Roger Frappier et l’équipe du Pouvoir du chien. Depuis son lancement, à la Mostra de Venise, en septembre dernier, le western adapté du roman du même titre de Thomas Savage a remporté des dizaines de prix dans les grands festivals internationaux. Roger Frappier, qui avait acquis les droits du livre il y a déjà près de dix ans, se considère privilégié d’avoir eu la chance de travailler avec la célèbre cinéaste néo-zélandaise Jane Campion (La leçon de piano).

« Jane a réussi à garder l’essence du livre de Thomas Savage tout en y mettant sa vision personnelle, souligne le producteur. Elle a réussi à faire un film de Jane Campion avec le matériel de Thomas Savage. C’est un grand cadeau de ma vie de producteur d’avoir pu tourner ce film avec Jane Campion. J’ai tellement appris avec elle. C’est une réalisatrice incroyable qui a une grande éthique de travail. Elle mérite tout le succès qu’elle obtient en ce moment. »

► Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) est offert sur Netflix.