Littérature jeunesse: dessiner pour survivre

Ça fait deux jours que Rig est en quête d’inspiration pour un nouveau projet. Il est incapable de dessiner ! Pour lui donner un coup de main, son ami Alex le convie au sous-sol d’une bibliothèque où un livre suggéré par son oncle devrait pouvoir les aider. Ce livre mystérieux les entraîne dans une aventure complètement folle où ils devront se servir de leur imagination et de leur talent en dessin s’ils souhaitent en sortir vivants...

Quelle incroyable idée qu’est cette nouvelle série de bande dessinée conçue à quatre mains ! Original à souhait, le concept invite les lecteurs et lectrices à apprendre quelques techniques pour pouvoir ensuite dessiner leur propre rat, par exemple, ou même un Minotaure. Certes, les deux auteurs-illustrateurs Alex S. Girard et Rig sont talentueux, mais cette série permet de découvrir davantage leur créativité, en nous entraînant dans un périple bourré d’action.

Au fil du récit, les personnages d’Alex et de Rig doivent constamment faire appel à leur imagination pour réussir une série d’épreuves qui vise à leur permettre d’intégrer la SSCRIPT, c’est-à-dire la Société Secrète des Crayonneurs, Rogneurs et Illustratrices Phylacterribles. Ils ont besoin d’éclairage pour se guider dans un long tunnel de briques ? Eh bien, ils n’ont qu’à dessiner des torches ! Ils doivent créer de l’action à un endroit où il ne se passe absolument rien ? Et si, crayons en main, ils donnaient vie à des « gladiatrices »...

À vos crayons

Ce qui est vraiment génial, c’est le fait que les deux auteurs-illustrateurs présentent à tour de rôle leur technique pour dessiner le même personnage. Ainsi, les lecteurs et lectrices peuvent tenter, à la maison, les deux options.

Les phylacterribles, voilà certainement un beau projet qui s’illustre comme un vent de fraîcheur, en littérature jeunesse !

S’armer de crayons et de feuilles de papier, c’est une belle idée pour passer le temps lors de froides journées d’hiver. Et pourquoi ne pas inviter papa et maman à eux aussi mettre leur talent d’illustrateur et d’illustratrice à l’œuvre.

Coup de cœur pour cette œuvre littéraire hors du commun !

À LIRE AUSSI

Freedom ! L’incroyable histoire de l’Underground Railroad

Photo courtoisie

Un récit historique passionnant et poignant, empreint de courage et d’espoir, Freedom ! c’est l’histoire de nombreux esclaves noirs en quête de liberté. Harriet Tubman est une véritable légende, l’une des figures militantes de l’abolition de l’esclavage les plus connues. Ainsi, c’est à travers ses yeux et sa voix qu’est racontée cette histoire qui retrace, à sa façon, le combat pour la liberté de l’Underground Railroad, un réseau de routes et de personnes aidant les esclaves à quitter les États du Sud pour ceux, plus libres, du Nord. Impossible de demeurer indifférent à la beauté de cette œuvre de la littérature, superbement illustrée !

La collection de moments

Photo courtoisie

Boubou a le « bonheur difficile ». Lorsqu’il surprend ses parents à parler de lui, il croit être atteint d’une maladie, le « bonneurredifissile » ! Chamboulé, il partage ses pensées avec sa mère. Celle-ci lui explique qu’il est plutôt un enfant sensible qui se pose beaucoup de questions, l’empêchant ainsi parfois de voir le « bonheur facile ». Elle décide donc de lui organiser une journée de chasse au trésor du bonheur... L’album La collection de moments aborde, tout en douceur, l’anxiété, mais également la gratitude et la bienveillance. Sa lecture est un réel baume sur le cœur !

Mes comptines du Québec à écouter

Photo courtoisie

Voix, piano, guitare, Rhodes, glockenspiel, djembé, programmation, arrangements musicaux et réalisation du disque ; Maryse Letarte a assurément tous les talents ! C’est ainsi qu’elle prête sa voix et ses prouesses d’arrangeuse musicale à un sixième tome de cette collection d’albums qui vise à faire découvrir aux enfants une partie de l’héritage musical québécois. Le disque compact fourni avec ce livre comprend dix célèbres comptines de chez nous dont Si tu aimes le soleil, La bastringue, L’arbre est dans ses feuilles et V’là l’bon vent. Des comptines accompagnées de jolies images colorées, idéales pour danser ou pour déposer les enfants dans les bras de Morphée !

C’est quoi une otite ? et C’est quoi une carie ?

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Une collection de 12 petits livres adaptés des épisodes de la télésérie canadienne Demande à TiDoc’. Amusants et informatifs, les livres expliquent simplement aux enfants les maladies et leurs symptômes. Il s’agit d’un bel outil pour guider les parents lorsqu’ils désirent fournir des informations à leurs enfants sur divers maux. À titre d’exemple, dans l’album C’est quoi une carie ?, Tifou fait la découverte d’une immense dent cariée, alors que dans l’album C’est quoi une otite ?, il apprend l’importance d’évacuer l’eau de ses oreilles, après la baignade. Un beau moyen de répondre à bien des questions sur les problèmes de santé, sans générer trop d’anxiété.