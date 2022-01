Patriots: Bill Belichick ne pense pas à la retraite

Malgré l’humiliante défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux mains des Bills de Buffalo samedi, l’entraîneur-chef Bill Belichick n’a pas l’intention de prendre sa retraite.

• À lire aussi: Fin de la famine pour les Bengals

• À lire aussi: Russell Wilson va tâter le terrain

Dimanche, lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours l’intention d’être en poste pour la campagne 2022, l’homme de 69 ans n’a pas hésité.

«Je dirais que ce serait exact», a-t-il répondu à la question posée en conférence de presse.

Belichick est en poste chez les «Pats» depuis la saison 2000. Il a remporté six titres du Super Bowl, ce qui représente un record pour un entraîneur-chef. En comptant les matchs éliminatoires, il détient un impressionnant dossier de 321-156 en carrière.

Les Patriots n’ont toutefois pas remporté une partie éliminatoire lors des trois plus récentes campagnes de la NFL. L’équipe du Massachusetts a maintenu une fiche de 10-7 cette année, mais a été pulvérisée 47 à 17 contre les Bills au premier tour des matchs d’après-saison.

Ce revers semble toutefois avoir ébranlé la confiance de Belichick.

«Je pense que nous allons devoir nous pencher sérieusement sur les 18 matchs que nous avons disputés, pas seulement sur le dernier», a affirmé le pilote.

«Vous auriez raison de dire qu’il y a des éléments [négatifs] du match de [samedi] que nous avions déjà vu précédemment cette saison. La rencontre d’hier a été celle où nous avons été le moins compétitifs. Est-ce que c’est l’équipe que nous sommes ou il s’agissait d’une mauvaise soirée de boulot? Nous allons le savoir lorsque nous recommencerons à jouer l’an prochain, j’imagine...»

En mode évaluation

Fidèle à ses habitudes, Belichick ne prendra pas de longues vacances et à l’intention de reprendre le collier rapidement pour faire en sorte que son club soit plus compétitif en 2022.

«Nous avons tous des choses sur lesquelles nous devons travailler, a-t-il soulevé. Cela est vrai pour tous nos joueurs et nous en discuterons avec eux. C’est la même chose pour notre personnel d’entraîneurs. Nous allons identifier ce que nous devons améliorer individuellement et collectivement.»

«Nous allons évaluer toutes nos façons de faire. Il y a des choses que nous faisons bien et d’autres que nous devons améliorer ou changer, a répété l’homme de football. Nous allons y remédier et essayer de faire tout ce que nous pouvons pour nous améliorer, pas seulement l’équipe sur le terrain, mais le fonctionnement général de l’équipe et comment nous pouvons faire les choses plus efficacement et mieux.»

À voir aussi