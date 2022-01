Puisque toute cause a son effet

Qui n’aimerait pas comprendre comment fonctionne le monde ? Les fameuses questions existentielles qui reviennent de manières sporadiques dans votre esprit, si un jour vous n’osez plus hausser les épaules, impuissants devant ces fameuses questions, toujours laissées sans réponse, c’est sans doute que vous voulez y faire face. Selon l’auteur, demeurer dans l’obscurité devant ces grandes questions qui nous amènent à repenser le monde finit, un jour ou l’autre, par nous rattraper. Si vous en êtes là aujourd’hui, à réclamer des réponses, alors ce livre tombe sans doute à point pour vous.

L’auteur américain Charles Haanel, aujourd’hui décédé, reconnu comme ayant été un éminent homme d’affaires et considéré par plusieurs comme étant le père du développement personnel, a voulu de son vivant transmettre son savoir et sa philosophie de vie à travers ses livres. Passionné par la philosophie et la finance, il écrit son premier grand succès, La clé de la maîtrise, mieux connu sous son titre original, The Master Key System qui est non seulement tombé entre les mains de Napoleon Hill, qui a reconnu avoir utilisé les connaissances qu’il contient pour écrire son succès, Réfléchissez et devenez riches, mais il serait aussi tombé entre les mains de Bill Gates, pendant qu’il étudiait à Harvard. C’est ce livre qui l’aurait inspiré pour amorcer la carrière qu’on lui connaît. La cause et l’effet en est en quelque sorte la suite, qui a été rééditée et est maintenant disponible en format poche.

Inutile de forcer quelqu’un à lire ce livre, s’il se trouve entre vos mains, c’est qu’il vous est destiné. S’il arrive que l’on souhaite demeurer dans sa zone de confort, on doit comprendre que la vie est en constante mutation et comme nous faisons partie intégrante de l’univers, il est impossible de demeurer stationnaire.

Ainsi, la vie nous oblige à avancer, il en reviendrait donc à tout un chacun de faire preuve de créativité lorsque vient le moment de se réinventer. Si vous résistez aux changements, vous vivrez dans le combat perpétuel. Alors, aussi bien vous y faire.

Pour changer l’effet, vous devez changer la cause. Il est donc important de comprendre que si chaque effet est le résultat d’une cause, l’effet devient à son tour une cause qui crée d’autres effets qui, à leur tour, créent encore d’autres causes. Malheureusement, seulement une petite minorité comprend ce qu’elle voit et les causes qui ont créé cet effet.

Soyez maître de votre destinée

À plusieurs endroits dans son livre, l’auteur rappelle que chacun est le maître de sa destinée. Pour cela, il faut faire partie de la minorité puisque la majorité est toujours menée, elle ne mène jamais. Ce sont toujours les décideurs qui ont l’avantage du jeu. À vous de choisir si vous désirez faire partie de la majorité qui suit ou si vous voulez au contraire mener cette majorité.

Si nous souhaitons tous le bonheur, la prospérité ainsi que la satisfaction, il est nécessaire d’y réfléchir d’abord pour ensuite agir. Ne laissez personne interférer dans vos actions. Rappelez-vous jour après jour que vous seul êtes le maître de votre destinée. Parfois, il faut faire preuve d’imagination pour parvenir à ses fins, mais il faut aussi savoir que l’imagination est la matrice où sont façonnés toutes les grandes choses et les accomplissements grandioses. Les grandes forces de l’univers, la loi de l’attraction et l’importance de la créativité sont également des thèmes que l’auteur approfondit largement dans son livre.

À lire aussi

Prendre le temps de bien respirer

Photo courtoisie

L’auteur, Yvan Cam, docteur en biologie spécialisée en ingénierie métabolique et professeur d’arts martiaux, explique à ses lecteurs l’importance de bien respirer. Si le souffle peut améliorer les performances des grands sportifs, il peut aussi contribuer au mieux-être de tous en commençant par réduire le stress et les tensions physiques.

Ainsi, la technique du souffle pratiquée adéquatement peut parvenir à booster l’immunité, à améliorer sa concentration, à induire un meilleur sommeil la nuit et à soulager certains troubles musculo-squelettiques. En pratiquant une bonne respiration, on améliore sa posture et on peut mieux tolérer le froid à l’extérieur. Déjà, en suivant les recommandations de l’auteur qui étudie la technique de respiration depuis une dizaine d’années, on obtient des résultats positifs qui font une différence en seulement une trentaine de minutes par semaine.

Se dire ses propres vérités

Photo courtoisie

Après s’être fait connaître avec son best-seller, Burn after writing, l’auteure Sharon Jones, revient avec son nouveau livre, Inavouable, dans lequel elle souhaite vous encourager à repousser vos limites en découvrant qui vous étiez, qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir. Votre rapport aux autres est également de la partie.

Conçu à la manière d’un cahier d’exercices pratiques ou d’un journal intime, à l’aide d’une série de questions et de listes qui vous poussent à répondre à plusieurs questions très personnelles, l’ouvrage encourage à s’avouer ce que l’on ne dirait à personne de façon authentique. D’ailleurs, l’auteure suggère qu’une fois l’exercice terminé, lorsque toutes les questions auront trouvé réponse, de brûler son livre afin que personne ne puisse mettre la main dessus. Vous seul aurez eu accès à l’inavouable.