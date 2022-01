Retour en classe lundi: «on ne sait pas à quoi s’attendre»

Si les enseignants sont heureux de retrouver leurs élèves en présentiel dès lundi, ils appréhendent tout de même plusieurs difficultés liées à la COVID-19.

«Lundi, on ne sait pas à quoi s’attendre pour l’instant. On appréhende vraiment que ce soit difficile. On espère se tromper», lance Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Pour lui, plusieurs points doivent encore être éclaircis.

«S’il y a des chauffeurs d’autobus qui doivent s’absenter, ça veut dire qu’il va y avoir du personnel dans l’école qui va devoir contacter les parents d’un groupe ou de deux groupes pour dire : "écoutez, venez chercher votre enfant, il n’y a plus d’autobus scolaire". Je pense qu’on peut prendre le temps de bien expliquer comment tout ça va se faire», demande-t-il.

Plusieurs craignent aussi les pénuries de professeurs en raison de leur isolement s’ils contractent la COVID-19 ou si un membre de leur bulle familiale est déclaré positif.

TVA Nouvelles a d’ailleurs appris que certains enseignants à la retraite ont déjà reçu des appels pour effectuer des remplacements dans des classes dès lundi.

Retour à la normale

Malgré les inquiétudes, les parents et les enfants ont hâte à la reprise des cours en présentiel.

«Je suis très contente qu’ils retournent en classe. Je pense que ça va leur faire du bien aussi de revoir leur enseignant, leurs amis, d’avoir des journées un petit peu plus normales. Parce qu’on s’entend que de passer la journée dans sa chambre en visioconférence, ce n’est pas l’idéal pour eux autres», affirme une mère interrogée par TVA Nouvelles.

Les élèves pourraient toutefois devoir patienter une journée de plus avant leur grand retour à l’école en raison de la tempête de neige qui doit frapper plusieurs régions du Québec à partir de dimanche soir.