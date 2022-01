Un drame épouvantable qui a transformé son destin

Une touriste américaine en présence de laquelle son mari s’est fait happer mortellement par un véhicule dans la côte de la Miche, à Saint-Joachim, a vu ce drame épouvantable transformer son destin d’une manière totalement inattendue.

Le 29 juillet 2010, Ellen Winder était en visite au Québec pour un voyage de vélo avec un groupe de 20 cyclistes américains. Alors que le groupe roulait dans la côte de la Miche, son mari a perdu la vie après avoir été frappé par un véhicule.

Touché par les événements tragiques, un homme de Québec est allé se recueillir le lendemain sur les lieux de l’accident. Il a ensuite pris l’initiative de contacter le Club de vélo de Davis, situé à 15 minutes de la capitale californienne Sacramento, pour offrir son aide si jamais ils avaient besoin d’un contact sur place.

Photo courtoisie

Première rencontre

Sans nouvelles pendant quatre mois, André Hamel a reçu un courriel de Mme Winder qui le remerciait de sa gentillesse. Revenue à Québec en mai en compagnie de ses deux enfants, l’enseignante américaine est retournée sur les lieux de l’accident pour y planter une croix en mémoire de son mari.

Après avoir pris part à une randonnée commémorative en la mémoire de son mari et au Tour du silence, Mme Winder allait faire la rencontre d’un homme qui’elle allait épouser quatre ans plus tard.

« Propriétaire de la boutique Muséovélo, Pierre Bernier avait organisé mon retour à Québec et il avait été d’une aide précieuse, raconte-t-elle. On avait convenu d’aller souper ensemble quand je lui ai dit que je connaissais quelqu’un d’autre à Québec. André est venu nous rejoindre pour le dessert. »

« J’avais une grande admiration pour cette femme qui avait pris la parole lors du Tour du silence en précisant qu’elle n’était pas de retour pour lancer des cailloux aux Québécois, renchérit M. Hamel. Ce n’était pas dans mon esprit qu’on puisse bâtir une relation. »

La Californienne est revenue au Québec à deux reprises par la suite en raison d’un différend avec la SAAQ. Deux semaines avant le début du procès au printemps 2012, les parties ont conclu un accord à l’amiable.

Voyage déterminant en Californie

Mme Winder a alors proposé à M. Hamel de venir lui rendre visite en Californie parce que ses amis du Club de vélo de Davis souhaitaient le remercier.

Fervent de cyclisme, le vendeur chez Fuji a accepté l’invitation. Les deux tourtereaux en devenir ont passé une semaine à rouler tous les jours en juillet. « Au retour, j’avais les larmes aux yeux dans l’avion ayant l’impression d’avoir raté une opportunité, raconte M. Hamel. Je m’en voulais de ne pas lui avoir dit qu’elle était une belle personne et que j’aimerais qu’elle soit ma blonde. Le lendemain, je lui ai envoyé un courriel pour lui exprimer mes sentiments et Ellen m’a dit qu’elle pensait exactement la même chose. »

Coup de foudre à Chicago

En septembre, ils se retrouvaient à Chicago pour une fin de semaine qui allait changer leur vie. « Ce fut le coup de foudre. On pleurait tous les deux quand on a quitté Chicago. Ce fut notre premier week-end en amoureux. À partir de ce moment, on se parlait tous les jours à 19 h à raison de deux à trois heures par jour. Jusqu’à ma retraite en 2016, j’ai fait 37 voyages en Californie et Ellen est venue 25 fois à Québec. »

Les deux amants de vélo ont uni leurs destinées dans la résidence de Mme Winder le 15 août 2015.

Photo courtoisie

Pour compléter cette belle histoire près de 12 ans après les événements tragiques, Mme Winder a reçu du gouvernement du Québec la confirmation le 31 décembre de l’acceptation de sa demande de résidence permanente. Ne reste qu’au fédéral à officialiser le tout, mais ce n’est qu’une formalité.

La situation encore « pire » qu’il y a 10 ans

Près de 12 ans depuis le drame qui a coûté la vie à son mari, Ellen Winder estime que la sécurité des cyclistes au Québec est encore davantage en péril.

Lors du Tour du silence au printemps 2011, la veuve avait pris la parole pour exhorter les automobilistes à une plus grande prudence à l’endroit des cyclistes et des piétons. Son message ne semble pas avoir été entendu.

« Dix ans plus tard, la situation est pire, affirme Mme Winder, qui n’emprunte que les pistes cyclables lorsqu’elle roule à Québec par crainte d’être frappée par un automobiliste. On ne connaissait pas bien la culture du vélo au Québec quand nous avons fait notre voyage en 2010. Certains membres de notre groupe disaient que les automobilistes n’étaient pas gentils alors que d’autres disaient qu’ils étaient corrects. »

« Les gens sont fous »

Son mari abonde dans le même sens. « À mes débuts, il y a 30 ans, je roulais souvent à Sainte-Croix, Scott-Jonction et Tewksburry, mais c’est maintenant trop dangereux, soutient André Hamel. Les gens sont fous. Quand j’emprunte la Pente-Douce pour revenir chez moi, je risque ma vie chaque fois. Les autobus te collent le plus possible et klaxonnent rendus à trois pieds de toi. Je deviens rempli d’une telle rage que j’ai des pensées assassines. Ça gâche toute ma journée. Si tous les automobilistes étaient des cyclistes, ils seraient plus tolérants et compréhensifs. »

M. Hamel convient que les cyclistes ne sont pas blancs comme neige, mais déplore la réaction des automobilistes. « C’est complètement vrai que des cyclistes sautent des stops, mais je n’ai jamais entendu parler qu’un cycliste avait tué un automobiliste. »

Ville de 75 000 habitants située à 15 minutes de Sacramento, Davis était encore récemment un paradis pour les cyclistes.

« Ville universitaire, Davis se proclamait la capitale mondiale du vélo, mais ce n’est plus le cas, mentionne Mme Winder. C’est à Davis en 1960 qu’est apparue la première bande cyclable en Amérique du Nord. C’était révolutionnaire à l’époque. On peut encore circuler de façon paisible sur les routes de campagne. »