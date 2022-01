Une bien mystérieuse histoire

Soixante-dix ans après sa parution aux États-Unis, Hangsaman, le deuxième roman de Shirley Jackson, est maintenant offert en version française. À découvrir !

De la femme de lettres américaine Shirley Jackson, on connaît surtout La maison hantée, considéré comme l’un des meilleurs livres de fantômes du XXe siècle. Ce que même Stephen King s’accorde à dire ! Mais Shirley Jackson a aussi écrit d’autres romans, dont Nous avons toujours habité le château — qu’on se rappelle avoir beaucoup aimé — et Hangsaman, qu’on peut enfin lire en français.

Chose sûre, cette histoire ne manquera pas d’en déconcerter plus d’un. Publiée en 1951, elle met en scène la famille Waite, qui est loin d’être parfaite. Critique littéraire et écrivain, le père contrôle en effet absolument tout : les sujets de conversation à l’heure des repas, l’emploi du temps de chacun et même l’université où Natalie, sa fille de 17 ans, devra bientôt aller étudier.

Coudoyer la folie

Avec pareil milieu familial, on peut comprendre pourquoi Natalie a pris l’habitude de se réfugier dans son propre monde. Elle est là, en train d’aider sa mère à faire la cuisine quand, tout d’un coup, elle va par exemple se mettre à discuter dans sa tête avec un inspecteur de police au tempérament bourru. Des conversations déstabilisantes, parce qu’on ne saura pas toujours discerner le réel de l’imaginaire.

Est-ce que la situation va s’arranger une fois que Natalie sera à l’université ? Pas du tout. Elle va même se dégrader à la vitesse grand V... pour notre plus grand plaisir ! Car si l’intrigue est parfois étrange, il sera assez difficile de ne pas apprécier le cynisme et l’esprit caustique de Shirley Jackson.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Rien ne t’appartient

Tara est veuve depuis peu, et ce deuil douloureux va réveiller chez elle quantité de vieux souvenirs qu’elle aurait préféré avoir oubliés à jamais. On découvrira ainsi sa jeunesse dans un pays d’Asie marqué par la violence et l’injustice, où elle n’était alors qu’une « fille gâchée ». Un superbe roman à l’issue bouleversante dont on aurait dû parler bien avant.

2030

Tel que le titre l’indique, on va vite se retrouver en 2030, une époque qui n’est finalement pas tellement différente de la nôtre. Il fait juste un peu plus chaud, et les climatosceptiques sont un tout petit peu moins nombreux. À part ça, il y a Greg, un scientifique piégé entre un beau-frère produisant de dangereux pesticides et une jeune nièce prête à tout pour protéger la planète. Pas le meilleur de Djian, mais quand même.

Rayures – Une histoire culturelle

Au fil des ans, l’historien français Michel Pastoureau nous a permis d’en apprendre beaucoup sur différentes couleurs, tels le bleu, le vert, le noir, le jaune ou le rouge. C’est maintenant au tour des rayures, dont les bandes régulières ont longtemps été associées à quelque chose de négatif, voire diabolique. Abondamment illustré, un ouvrage vraiment fascinant.

Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor

Avec le prix de la nourriture qui ne cesse d’augmenter, c’est le genre de livre qui risque de se révéler fort utile au cours des prochains mois. En plus de nous montrer comment constituer un garde-manger polyvalent, il mise sur le beau, bon, pas cher : des recettes à la fois simples et économiques qui devraient plaire à tous, comme le velouté de légumes, les gnocchis maison, la brandade, les pâtes carbonara ou les travers de porc

Frissons garantis

Un tueur sur mesure

L’écrivain irlandais Sam Millar ne fait pas dans la dentelle. Ayant lui-même été envoyé plusieurs fois en prison – notamment pour le braquage d’un dépôt de fourgons blindés de la Brinks ! –, il en connaît un rayon sur le monde des fripouilles. Et mieux que personne, il sait que même un plan peaufiné avec soin peut capoter à tout moment. Un thème qu’il ne se gênera pas d’exploiter dans ce huitième roman traduit en français.

Quand tout va mal...

Le soir de l’Halloween, trois hommes armés déguisés en loup débarqueront ainsi dans les locaux de la Bank of New Republic, à Belfast, avec l’intention d’en vider la chambre forte en moins de cinq minutes. Mais en raison de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, tout l’argent qui s’y trouvait a été emporté une heure avant leur hold-up et faute de mieux, l’un des trois compères s’emparera de la mallette d’un client ressemblant comme deux gouttes d’eau à Lex Luthor.

La bonne nouvelle, c’est que cette mallette sera bourrée de fric. La mauvaise, c’est qu’elle a été volée à l’un des tueurs les plus sadiques de la Fraternité pour la liberté irlandaise. Lequel ne demandera d’ailleurs pas mieux que de se venger, et vite.

Racontée avec une bonne dose d’humour noir, une histoire difficile à oublier !