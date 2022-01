Alex Boisvert-Lacroix doit oublier les Jeux olympiques

Patinage de vitesse Canada (PVC) a dévoilé, lundi la liste des 16 athlètes qui composeront l’équipe olympique de longue piste à Pékin.

Si Laurent Dubreuil, Ted-Jan Bloemen, Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Antoine Gélinas-Beaulieu avaient déjà leur billet pour la Chine en poche, quelques autres patineurs attendaient avec impatience le verdict de PVC.

Si David La Rue et Béatrice Lamarche avaient vu leurs chances disparaître en raison de l’annulation des Essais olympiques du 27 au 31 décembre à Québec en raison de la COVID-19, Alex Boisvert-Lacroix, lui, croyait toujours en ses chances de vivre ses deuxièmes Jeux olympiques, comme il nous l’avait mentionné dans notre édition du 23 décembre.

Dans un échange de courriels, PVC nous a fait parvenir la déclaration suivante. « Alex Boisvert-Lacroix ne répond pas présentement aux critères d’admissibilité pour une nomination au sein de l’équipe olympique. Par conséquent, Gilmore Junio a été nommé pour le deuxième poste disponible au 500 m masculin, conformément au processus qui est indiqué dans le document Politiques et procédures de sélection olympique de Patinage de vitesse Canada. » Il a été impossible d’obtenir des détails supplémentaires.

Début de campagne difficile

Après un début de saison difficile en Coupe du monde, Boisvert-Lacroix avait renversé la vapeur à Salt Lake City et Calgary en décembre.

Il avait notamment terminé en 7e place en Alberta lors du deuxième 500 m de la fin de semaine en signant un chrono de 34 s 20, ce qui représentait son troisième meilleur temps en carrière.

Finalement, il a terminé au 21e rang du classement de la Coupe du monde comparativement à la 24e position de Junio.

Il a aussi terminé en avant dans le classement des temps. Junio l’a toutefois devancé au championnat canadien à Calgary en octobre. Boisvert-Lacroix souhaitait digérer la déception avant d’émettre des commentaires.

Maltais sera à pékin

Olympienne à trois reprises en courte piste (2010, 2014 et 2018), Valérie Maltais vivra ses premiers Jeux en longue piste. Ses coéquipières de la poursuite par équipe Blondin et Weidemann étaient déjà assurées de se rendre à Pékin, et la sélection de Maltais n’était qu’une formalité. Les trois ont remporté le titre de la Coupe du monde pour une troisième année consécutive et l’argent au dernier mondial.

À Pékin, Maltais prendra aussi part au 3000 m et à l’épreuve du départ groupé. Quant à Gélinas-Beaulieu, il s’élancera sur 1000 m et au départ groupé.