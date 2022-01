Anne Casabonne rejoint Éric Duhaime chez les conservateurs

La comédienne sera candidate pour le Parti conservateur du Québec (PCQ) dans la circonscription de Marie-Victorin lors de la prochaine élection partielle, a appris TVA Nouvelles.

Le chef du parti, Éric Duhaime, devrait en faire l’annonce cet après-midi.

Anne Casabonne amorce ainsi un changement de carrière.

«Je mets ma carrière d’artiste sur pause pour contribuer à remettre la démocratie québécoise en marche», souligne-t-elle.

Éric Duhaime a mentionné à TVA Nouvelles qu’il accueille Anne Casabonne au sein de son équipe à bras ouverts.

Ce dernier réclame d’ailleurs le déclenchement de l’élection partielle dès maintenant.

Originaire de la Montérégie, Anne Casabonne a fait ses études en art dramatique à l’UQAM.

Elle s’est notamment fait remarquer et apprécier du public au théâtre et à la télé, notamment dans les émissions La Galère et Unité 9.