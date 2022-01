Anthony Duclair comparé à Pavel Bure

Jonathan Huberdeau brille chez les Panthers cette saison, mais un autre Québécois, soit Anthony Duclair, est également en train de s’établir comme un attaquant de l’élite au sein du club de la Floride.

Avec 16 buts et 30 points en autant de parties, l’athlète de 26 ans est en voie de connaître sa meilleure campagne en carrière. Il est possible de parler d’une véritable éclosion pour celui qui n’a jamais obtenu plus de 23 filets et 40 points en une saison.

L’analyste de la chaîne TVA Sports Steven Finn, a d’ailleurs comparé le Québécois à nul autre que Pavel Bure, vendredi. Selon l’ancien joueur des Nordiques de Québec, la façon d’attaquer le filet est semblable chez les deux hommes.

Bure a marqué 437 buts en 702 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Avec la vitesse, souvent, on le voit déborder les défenseurs, a acquiescé Alexandre Picard lors du plus récent épisode du balado "Temps d’arrêt" publié lundi. Il y a peu de joueurs qui ont le courage avec cette vitesse-là de couper dans le centre et d’aller attaquer le deuxième poteau. Qui faisait cela dans le temps? C’est Pavel Bure.»

Se méfier

Profitant de la contribution de plusieurs autres joueurs productifs, les Panthers trônent au sommet de la LNH en vertu d’une fiche de 26-7-5 bonne pour 57 points. Ils sont également premiers avec 158 buts marqués.

Ils représentent donc de sérieux aspirants à la coupe Stanley.

«Les Panthers gagnent 75 % de leurs matchs, a précisé Louis Jean. C’est une offensive, c’est un rouleau compresseur, avec ce qu’ils font depuis le début de la saison.»

Ils doivent toutefois se méfier des Bruins de Boston, qui ont cinq victoires de suite depuis que l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a démantelé le premier trio, composé de Brad Marchand, David Pastrnak et Patrice Bergeron.

«Le résultat, c’est presque la perfection», a lancé Jean.

«Est-ce juste un peu de chance ou a-t-on trouvé une chimie? a toutefois nuancé Picard. On a mis Craig Smith à l’aile droite [de Marchand et Bergeron]. Ce trio-là va très bien. Par la suite, le deuxième trio, c’est Taylor Hall, Erik Haula et Pastrnak. Hall commence à éclore, puis Haula est un joueur de centre très solide capable de jouer dans les coins.»

Selon Picard, une petite contribution de la troisième unité, jumelée avec un retour qui semble prometteur pour le gardien Tuukka Rask, pourrait créer quelques surprises.

- Picard et Jean ont également discuté de l’embauche imminente du DG du Canadien de Montréal ainsi que de Shane Wright, actuellement classé au premier rang parmi les espoirs nord-américains en vue du prochain repêchage, selon la Centrale de recrutement de la LNH.