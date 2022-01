Antony Auclair veut être de retour

Au terme d’une saison au cours de laquelle il a inscrit son premier touché en carrière, l’ailier rapproché Anthony Auclair estime être au sommet de son art et souhaite rester avec les Texans de Houston.

Le Québécois de 28 ans disputait une première campagne avec la formation du Texas après avoir porté les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay pendant quatre ans. Il a totalisé cinq réceptions pour 47 verges et un touché, lui qui s’illustre comme bloqueur avant tout.

C’est toutefois sa capacité à rester en santé qui l’a rendu particulièrement heureux en 2021.

«Ma plus grande fierté cette saison, c'est d'avoir été en santé toute l'année. Je me suis bien entouré pour y arriver», a fait valoir l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval lors d’une conférence de presse, lundi.

Rester

Le changement de décor a été important pour Auclair cette année. Ayant remporté le Super Bowl l’hiver dernier, il a accepté de se joindre à une équipe beaucoup moins talentueuse. Les Texans ont en effet conclu la campagne avec une piètre fiche de 4-13.

Mais qu’à cela ne tienne, il souhaite être de retour, estimant avoir beaucoup à donner à l’organisation.

«À 28 ans, c'est sûr qu'avec l'expérience acquise dans les dernières années, je sens que je suis au "prime" de ma carrière actuellement», a-t-il lancé.

«J'aime Houston. J'ai développé des relations extraordinaires là-bas. J'aimerais vraiment faire partie de la reconstruction des Texans!»

