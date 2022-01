Concernant le décrochage scolaire

J’ai sursauté à la lecture des commentaires de cette personne « Anonyme » qui affirmait que les parents d’enfants qui décrochent de l’école sont inconscients pour se foutre ainsi de leur avenir. Voici mon histoire :

Dès l’âge de 10 mois, j’ai commencé à faire des crises d’épilepsie. Mon père était alcoolique et ma mère ne m’a jamais aidée les trois fois où je lui ai dit avoir été agressée par des proches dans ma jeunesse. J’ai épousé un alcoolique comme mon père, et un suicidaire en plus.

Après dix ans de vie commune, je l’ai quitté avec mes deux enfants. Malgré ma séparation, j’ai toujours laissé leur père voir mes enfants à sa guise. J’ai rencontré un veuf avec deux ados de 14 et 16 ans, dont l’aîné est trisomique. Comme il habitait Toronto, ce ne fut pas simple de programmer les rencontres entre mon ex et mes enfants, mais j’ai tenu bon.

On s’apprêtait à rentrer à Montréal quand j’ai reçu un appel de sa conjointe pour me dire qu’il s’était suicidé. Mes enfants avaient alors quatre et six ans et demi. Ce fut passablement compliqué de convaincre mon plus vieux de se débarrasser de sa culpabilité pour le geste de son père

Ensuite on est rentré au Québec, et un an plus tard, je partais vivre seule avec mes enfants à cause de l’agressivité de l’ainé de mon conjoint envers moi. Mais on continuait de se voir lui et moi, le plus souvent possible. J’en ai profité pour retourner sur les bancs de l’école et me trouver un travail plus intéressant.

Mon plus jeune qui se faisait souvent traiter de « tapette » à l’école, a fini par avaler du Hertel pour disparaître à jamais. C’est l’infirmière de l’école qui l’a sauvé. Mais quand il a récidivé, on l’a changé d’école. Les deux derniers mois de son secondaire 2, il prenait l’autobus scolaire le matin, inscrivait sa présence à l’école, puis partait en cavale toute la journée pour rentrer le soir par le même autobus scolaire, sans qu’on ne le sache jamais.

Mais ce n’est qu’une fois rendu en secondaire 3 qu’il nous a clairement déclaré vouloir lâcher l’école. On est allé voir le directeur pour obtenir de l’aide. La seule réponse qu’on a eue de sa part c’est : « Votre fils est aussi intéressé à l’école qu’un tableau accroché sur le mur. Tant qu’il ne décidera pas par lui-même de se mettre à étudier, on ne peut rien faire pour lui ».

Mon conjoint et moi on l’a forcé à se trouver un travail, tout en s’attelant à lui redonner le goût de retourner à l’école. Il est aujourd’hui devenu un préposé aux bénéficiaires très apprécié, son frère a sa propre compagnie, et tous deux sont propriétaires de leur maison, pendant qu’avec mon conjoint on s’occupe de son fils trisomique. Que quelqu’un ose nous traiter de mauvais parents !

CAROLE

Je comprends votre réaction épidermique à une accusation que vous ne méritiez pas. Mais si vous relisiez les propos de cette personne, vous comprendriez peut-être que dans son cas à elle, ses parents furent inadéquats. De là son cri du cœur. Avec votre exemple, vous rejoignez le sondage Léger de 2018 qui disait que «...la persévérance scolaire est une responsabilité partagée entre l’individu et la communauté, et que la société n’en fait pas assez pour eux ».