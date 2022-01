THERRIEN, André



À son domicile, le 13 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. André Therrien, époux de dame Béatrice Bernard, fils de feu Charlemagne Therrien et de feu Madelaine Nadeau. Il demeurait à Sainte-Hénédine. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Francine Bédard), Danielle (feu Michel Turcotte, Nelson Marceau, son ami), Michel (Helen Withman), Claudine (Michel Biron), Gilles (Judy Francey) et Bruno (Claire Pouliot); ses petits-enfants: Natalie et Frédéric Therrien, Marie-Andrée et Stéphanie Turcotte, Marc-André et Sophie Therrien, Antoine Biron; ses arrière-petits-enfants: Mavrick et Derek Therrien, Coralie, Megan et Antoni Hounsell, Zacharie et Loic Vachon, Céline et Levi Therrien. Il était le frère de feu Clément Therrien (Ghislaine Landry), Rita Therrien (feu Charles Fortin), feu Bernadette Therrien (feu Yvon Jean), feu Yolande Therrien (feu Géatan Jacques), feu Carmelle Therrien, Huguette Gagné (Louis Lacasse), feu Yves Gagné, Rock Gagné (feu Francine Giguère, Johanne Giguère), feu Conrad Gagné (feu Marie-Paul Lessard), feu Mariette Gagné (feu Réginal Trachy) et Christian Gagné (Marie Rose Gagnon). Il était le beau-frère de Sr Jeannine Bernard, Maurice (Huguette Bélanger), Paul-Emile (Fernande Bélanger), feu Rita (François Blanchet) et Alain (Lucie Martineau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier Dre Emilie Ringuet, Dr Desmeules et l'infirmière Caroline Morin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.