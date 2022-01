Dak Prescott en furie contre les arbitres

Furieux après une fin de match ratée de ses Cowboys contre les 49ers de San Francisco, dimanche à Dallas, Dak Prescott a appuyé les partisans qui ont lancé des déchets aux arbitres après le sifflet final.

Au moment où les visiteurs menaient 23 à 17 et que son équipe n’avait plus de temps d’arrêt, le quart-arrière a tenté une course lors des derniers instants de la rencontre. Il a toutefois glissé trop tard et l’arbitre n’a pas eu le temps de placer le ballon avant que les dernières secondes ne s’égrènent. Résultat: pas de dernier jeu pour les Cowboys, qui ont ainsi été éliminés.

Les officiels – et les joueurs des Cowboys de façon collatérale – ont donc subi la foudre des partisans lorsqu’ils ont quitté le terrain.

«Oh, eh bien, crédit [aux partisans] alors», a dit Prescott, selon la chaîne locale WFAA.

«Les partisans ont ressenti la même chose que nous, a-t-il ajouté en conférence de presse. Je suppose que c'est pour cela que les arbitres ont décollé et sont sortis de là si vite. Je pense que tout le monde est contrarié par la façon dont les choses se sont déroulées.»

Depuis leur conquête du Super Bowl au terme de la saison 1995, les Cowboys ont pris part aux éliminatoires à 11 reprises. Ils ne sont jamais parvenus à participer à une finale d’association depuis ce triomphe.

