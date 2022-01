La retraite pour un ancien des Blue Jays

L'ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Francisco Liriano a mis à une carrière de 14 ans dans le baseball majeur, lundi.

L’athlète de 38 ans n’a pas œuvré au sein des grandes ligues depuis 2019. La saison dernière, il a signé un contrat des circuits mineurs avec les Jays, mais ceux-ci l’ont libéré au printemps.

«J’ai récemment passé du temps à réfléchir sur ma carrière et à songer à mon futur. Après plusieurs discussions avec ma famille, mes amis et les autres qui se soucient de moi, j’ai décidé de me retirer du baseball professionnel, a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé par son agent Robert Murray. J’aimerais remercier tous les instructeurs et les partisans aux États-Unis et en République dominicaine m’ayant soutenu pendant mon parcours au baseball.»

Natif de San Cristobal, Liriano a été invité une fois à la classique des étoiles. Il a atteint le plateau des 16 victoires une fois, soit en 2013 avec les Pirates de Pittsburgh. Le gaucher a évolué à Toronto en 2016 et 2017, mais il a disputé davantage de campagnes chez les Twins du Minnesota, sa première organisation.

À vie, il a conservé une fiche de 112-114 et une moyenne de points mérités de 4,15.