La victime d’un ex violent mal protégée par le système

Une femme qui a été séquestrée et agressée par son ex-conjoint, un homme violent à peine sorti de prison, n’a pas été protégée par le système, déplore un coroner.

Le 15 décembre 2019, Jerry Simon s’est introduit en cachette dans le logement de son ex, malgré un interdit de contact. Il l’a agressée et lui a fait vivre un calvaire avant de s’enlever la vie.

« À peine sorti de prison, M. Simon fait planer une réelle menace sur sa femme et son enfant sans que notre société soit en mesure d’offrir une protection raisonnable à celles-ci », dénonce le coroner Jacques Ramsay, dans son rapport sur le décès de l’homme de 44 ans.

« Je suis soulagée que quelqu’un dise que j’avais raison de [le] craindre, que je n’étais pas bien protégée », a confié au Journal la victime de Simon, Kahoula Grissa.

Selon elle, si elle a eu la vie sauve, c’est qu’elle a usé de stratégie en rappelant à son ex l’amour qu’il avait pour sa fille. La petite avait alors deux ans.

Un plan en tête

Jerry Simon

Décédé

Le jour du drame, Jerry Simon se disait inspiré par un triple meurtre survenu quelques jours auparavant : un père violent avait tué sa conjointe et leurs deux enfants, avant de s’enlever la vie. Son plan était de droguer sa femme et sa fille, puis de les tuer. Il avait acheté du ruban, un couteau et de la corde.

Mme Grissa tentait depuis longtemps de se sortir de cette relation. Même détenu, l’homme épiait sa femme sur les réseaux sociaux, car il connaissait par cœur ses mots de passe. Il l’a aussi appelée. Malgré les plaintes de la victime, rien n’a été fait.

« On lui répond que n’importe quel détenu pourrait avoir utilisé le téléphone », déplore le coroner.

À sa sortie de prison, trois semaines avant le drame, plusieurs signaux d’alarme laissaient supposer que Simon était une « bombe à retardement ». Il a tenté d’entrer en contact avec la femme par l’entremise d’amis, a publié des photos d’elle sur les réseaux sociaux. La police disait ne pas pouvoir agir.

Pas de Big picture

« Se peut-il que, puisque ce n’est jamais le même intervenant – policiers, agent de probation – qui est impliqué, les morceaux du casse-tête ne soient finalement jamais rassemblés ? Le portrait d’ensemble, le fameux big picture, n’apparaît pas, ou n’apparaît que trop tard », soulève le coroner.

Il recommande que le ministère de la Sécurité publique prenne davantage au sérieux les dossiers de conjoints violents, notamment en mettant sur pied en prison un Service d’évaluation et en les surveillant à leur sortie. Il se dit aussi en faveur de l’implantation du bracelet anti-rapprochement, qui sera mis en place prochainement par Québec.