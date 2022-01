Les pizzas surgelées aux légumes sous la loupe

Le rayon de la pizza surgelée est généreusement garni en supermarchés. Plusieurs nouveautés font leur apparition annuellement. La pizza aux légumes est prisée de plusieurs. Cap sur les meilleurs choix !

Dix variétés de pizza ont fait l’objet de ce banc d’essai. Une portion de référence de 200 g a été utilisée (soit l’équivalent d’environ la moitié d’une pizza de 10 pouces).

Pour cette portion, les pizzas surgelées aux légumes apportent :

Entre 370 et 487 calories

Entre 9,5 g et près de 20 g de lipides (de 1 à un peu plus de 8 g de saturés)

Entre 40 et 74 g de glucides

Entre 3 et 6 g de fibres

Entre 6 g et près de 21 g de protéines

Entre 583 mg et 1120 mg de sodium

* En optant pour une pizza végétarienne, on diminue souvent la teneur en gras saturés et en sel (car les charcuteries en sont des sources considérables). Il s’agit donc souvent de meilleures options.

Les meilleurs choix

La pizza croûte mince à l’huile d’olive Gusto Italiano Végétale de la marque Irresistibles est le produit le moins salé de notre analyse. Elle affiche une teneur en sodium de 583 mg par portion de 200 g, soit le quart de l’apport maximal tolérable. Cette pizza se distingue également par sa teneur en protéines qui est la plus élevée des produits évalués, soit près de 21 g de protéines par portion. Malgré sa teneur en gras saturés légèrement supérieure à la moyenne, elle défend bien sa place en tête du palmarès.

La pizza aux légumes, épinards et fromage de chèvre mince et croustillante Le Choix du Président Menu Bleu se classe bonne deuxième en ce qui concerne sa teneur en sodium. Elle affiche 637 mg de sodium par portion de 200 g et figure également parmi les pizzas les moins grasses (12 g de gras totaux et 3,3 g de saturés). Finalement, son contenu en protéines, soit un peu plus de 15 g par portion de 200 g, lui permet de constituer un repas équilibré. Un bon choix !

Les moins bons choix

La pizza à croûte mince aux quatre légumes sans fromage de la marque Le Choix du Président Biologique est le produit le plus salé de notre analyse. Tout de même étonnant compte tenu de l’absence de fromage sur le produit ! Chaque portion apporte 1120 mg de sodium, soit la moitié de l’apport maximal tolérable en ce nutriment. De par sa liste d’ingrédients sans source de protéines, il n’est pas étonnant de constater qu’une portion n’apporte que 10 g de protéines.

Avec un contenu en sodium de 930 mg par portion, le pain plat courge, chou frisé et betterave signé Le Choix du Président se retrouve parmi les produits les moins intéressants. Ce produit occupe également la deuxième position des produits les plus caloriques (465 calories par portion) et figure aussi au second rang des produits les plus gras avec près de 20 g de lipides (et un peu plus de 8 g de saturés).

La pizza aux légumes grillés sans produits laitiers et sans gluten de marque Daiya déçoit également. Il s’agit du produit le plus calorique de notre analyse (487 calories par portion). Cette pizza est également la plus faible en protéines : aussi peu que 6,1 g de protéines par portion... ce qui est bien loin de couvrir les besoins moyens pour un repas. À moins d’être cœliaque et de devoir exclure le gluten de son alimentation, la pizza Daiya ne constitue pas une option de choix.

La pizza maison

Envie d’une délicieuse pizza maison ? Nul besoin d’avoir une pâte à pizza sous la main pour préparer le tout ! Une tortilla de blé entier ou encore un pain pita de blé entier peuvent servir de croûte. On bonifie en prime la teneur en fibres de notre repas. Il suffit de déposer la tortilla ou le pain pita sur une plaque allant au four et recouverte d’un papier parchemin, de recouvrir de sauce aux tomates, d’ajouter vos légumes préférés et de recouvrir de fromage allégé. On peut aussi réaliser une croûte de chou-fleur afin de réduire la teneur en glucides de notre repas !

Au lieu de manger plusieurs pointes de pizza, mieux vaut débuter avec une portion modérée et accompagner le tout d’une belle salade de verdure. On peut ajouter aussi des graines de citrouille à la salade, question d’ajouter des protéines. Puisque la pizza reste relativement riche en glucides, les personnes diabétiques éviteront de terminer le repas par un dessert.

