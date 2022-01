Les Sénateurs veulent une finale heureuse

Pratiquement déjà écartés des séries éliminatoires, les Sénateurs d’Ottawa comptent bien terminer la saison de la bonne façon et leur périple en Alberta représente certainement un bon point de départ.

Après une pause de 12 jours en raison d’une éclosion de COVID-19, la formation de la capitale canadienne a vaincu tour à tour les Flames de Calgary (4 à 1) et les Oilers d’Edmonton (6 à 4). Elle a notamment profité d’un retour en forme de Matt Murray, qui n’a cédé que cinq buts en 65 lancers dans ces deux rencontres.

La troupe de D.J. Smith a également montré sa détermination en effaçant une avance de deux buts des Oilers en troisième période, samedi. Aux yeux de l’instructeur, c’est une combinaison formée en cours de match qui a été à la base de cette remontée.

«Nous avons un peu mélangé les combinaisons et ce trio [avec Chris] Tierney, [Adam] Gaudette et [Alex] Formenton nous a donné une étincelle, a expliqué Smith. C'était un beau but de Gaudette, puis Formenton en a obtenu un, et ça nous a simplement inscrits au tableau.»

Un marqueur

Gaudette connaît d’ailleurs de bons moments depuis qu’il a été réclamé au ballottage en provenance de Chicago. Il totalise deux buts et trois points en autant de matchs avec les «Sens», tandis qu’il avait été limité à deux points en huit rencontres avec les Blackhawks.

Après une campagne de 33 points avec les Canucks de Vancouver en 2019-2020, l’Américain de 25 ans peine à retrouver la cadence. Cependant, il semble maintenant avoir retrouvé la touche et il a eu droit à de bons mots de son entraîneur.

«Personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de plaisir à jouer au hockey, a révélé Gaudette selon des propos rapportés par le site officiel des Sénateurs. Je sais que je peux être un bon joueur dans cette ligue. J'ai travaillé dur et j'ai attendu une occasion d'avoir cette chance, d'avoir du temps de jeu et de produire. Ç’a été un gros travail mental.»

«C'est un tireur et c'est un marqueur», a pour sa part complimenté Smith.

Malgré tout, les Sénateurs montrent une fiche de 11-18-2 bonne pour 24 points. Ils occupent l’avant-dernière place dans l’Association de l’Est, tout juste devant le Canadien de Montréal.