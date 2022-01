Pas de report des paiements de taxes en 2022 à Québec

L’administration Marchand n’a pas l’intention de reconduire la mesure qui avait permis aux contribuables de reporter leurs paiements de taxes municipales sans frais ni intérêts, en 2020 et en 2021, en raison de la pandémie.

Dans le budget 2022, déposé en décembre dernier, la Ville de Québec prévoyait déjà encaisser des revenus additionnels de 3,1 M$ cette année, grâce à la «fin de l’allègement accordé par la Ville» dans les deux dernières années.

Face à la recrudescence de la pandémie à la mi-décembre, le chef par intérim de Québec 21, Éric Ralph Mercier, avait proposé à la Ville de prolonger la mesure en 2022 en abolissant complètement la pénalité de 5 % liée aux retards de paiements afin de donner un peu de répit aux contribuables.

Le comité exécutif, présidé par le maire Bruno Marchand, a tranché. Pas question de donner suite à l’avis de proposition de M. Mercier, peut-on lire dans des documents qui seront déposés en séance du conseil municipal ce lundi.

Les élus de l’exécutif justifient leur décision en raison du contexte économique différent. D’autre part, le nombre de bénéficiaires de cette mesure fut très limité, plaide-t-on. En 2021, à titre d’exemple, la Ville a encaissé 95,5 % des paiements de taxes avant la fin de l’échéance habituelle.

«Ainsi, l’abolition de la pénalité n’a pas profité à un plus grand nombre de particuliers ou d’entreprises qu’à l’habitude. Ce résultat indique que, généralement, les contribuables ont un grand respect des échéances à l’égard du compte de taxes municipales, ce qui est tout indiqué», peut-on lire dans un sommaire décisionnel.

La Ville affirme aussi que divers programmes et mesures d’aide déjà en place se poursuivront en 2022 pour les secteurs les plus touchés de la pandémie. Les «payeurs de taxes» de la capitale devront donc acquitter leurs quatre versements avant les échéances prévues en mars, en mai, en juillet et en septembre prochain, s’ils veulent éviter une pénalité de 5 % sur les retards de paiements.

