Prêt pour une autre...

Alors me voici de retour avec ma chronique dans Le Journal de Québec, prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter (mieux vaut tard que jamais) une très bonne année 2022. Sachez que je suis fin prêt à faire écho aux activités qui se passent en ville, et ce, pour une 19e année.

Décision crève-cœur

C’est aujourd’hui que devait commencer le 52e Tournoi international Atome M11 Desjardins de Lévis, exceptionnellement prévu sur trois semaines, du 17 janvier au 6 février. À la suite de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires, les organisateurs ont dû se rendre à l’évidence: il était impossible de tenir le tournoi comme prévu, et ce, pour une 2e année de suite. Toutefois, le comité organisateur évalue la possibilité de déplacer le tournoi à une date ultérieure, c’est-à-dire à la fin d'avril ou au début de mai. (Photo TIAL Ti-Poc)

102 ans

Mme Régina Quirion Drouin Labrecque (photo), fière résidente du Domaine de La Beaucevilloise, à Beauceville, depuis de nombreuses années, célèbre aujourd’hui son 102e anniversaire de naissance. Native de Beauceville (née le 17 janvier 1920), Mme Quirion a eu une vie pour le moins active. Un premier mariage à l’âge de 22 ans avec Armand Drouin. Ensemble, ils ont élevé 17 enfants sur la ferme familiale du rang Saint-Charles, à Beauceville. Après le décès de son mari, en 1983, un second mariage, en 1996, avec Lauréat Labrecque (décédé en 2016). Régina, qui aime bien jouer encore aux cartes et prendre un p'tit verre de cognac de temps à autre (pour garder son coeur en santé), compte aujourd'hui 20 petits-enfants ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants et de bons amis (Denise Ferland et Pierre Cloutier) qui m’ont refilé quelques informations. (Photo Régina Quirion)

Centenaire

Permettez-moi de revenir sur le centenaire de Mme Rita Godin (photo), qui a été célébré le 25 décembre 2021 au Centre d’hébergement St-Casimir (Portneuf). Née en 1921, dans la municipalité de Les Écureuils, aujourd’hui fusionnée à la ville de Donnacona, Rita fut mariée à Arthur Godin, avec qui elle a eu trois enfants (Normand, Nicole et Richard). Durant sa jeunesse, elle a beaucoup travaillé sur la ferme de ses parents, à faire les foins et à ramasser les légumes. À l’âge adulte, elle était femme au foyer et elle était une excellente cuisinière. Sa maison était toujours impeccable. Elle attribue sa longévité au fait qu’elle s’est toujours bien alimentée. Mme Godin, qui a quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, est encore active. Elle aime beaucoup lire et ranger sa chambre et elle participe, à l’occasion, aux activités du centre d’hébergement. Joyeux centenaire, Rita. (Photo Rita Godin 100 ans)

En souvenir

Le 17 janvier 2012. Inauguration du stade intérieur, aussi nommé Centre régional de soccer et de football intérieur (CSF), qui est un édifice abritant un terrain de football à revêtement synthétique d'une dimension de 60 × 100 mètres. Le bâtiment est une des constituantes du Super PEPS de l’Université Laval. (Photo Stade Telus 2012)

Anniversaires

Michel Duclos (photo), de Michel Duclos et Associés, courtier immobilier agréé, 65 ans... Victor Lafrance, vice-président ressources humaines chez Immostar inc. à Québec, 65 ans... Jean Turcotte, de chez Évaluation Jean Turcotte, 65 ans... Sylvie Testud, actrice française, 51 ans... Michelle LaVaughn Robinson Obama, avocate américaine, épouse du 44e président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, 58 ans... Jim Carrey, acteur d’origine canadienne, 60 ans... Bernard Fortin, comédien québécois, 65 ans... Françoise Hardy, chanteuse française, 78 ans. (Photo Michel Duclos)

Disparus

Le 17 janvier 2020: Maman Dion (photo), Thérèse Dion, 92 ans, mère de Céline Dion et de 13 autres enfants... 2019: le Dr Fernand Labrie, 81 ans, éminent chercheur et médecin de Québec et ancien directeur scientifique du Centre de recherche du CHUL... 2017: Pascal Garray, 51 ans, dessinateur et scénariste belge qui dessinait les Schtroumpfs depuis 26 ans... 2016: Mike Sharpe, 64 ans, lutteur professionnel canadien (Iron Mike)... 2015: Maurice Dumas, 87 ans, député d’Argenteuil-Papineau (Bloc Québécois) de 1993 à 2000... 2015: Donald Harron, 90 ans, acteur canadien... 2014: Francine Lalonde (photo), 73 ans, ancienne députée bloquiste (1993-2011)... 2013: James Hood, 70 ans, pionnier du Mouvement des droits civiques aux États-Unis... 2011: Keith Davey, 84 ans, homme politique canadien, sénateur... 2010: Erich Segal, 72 ans, romancier et scénariste américain... 2008: Bobby Fischer, 64 ans, joueur d'échecs américain... 2008: John McHale, 86 ans, premier président des Expos de Montréal... 2006: le Dr Pierre Grondin, 80 ans, père de la cardiologie au Canada... 1947: Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 63 ans, cardinal archevêque de Québec. (Photo Maman Dion)